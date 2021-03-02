Adı Çok Fazla Bilinmeyen, Çok Hızlı Bir Web Tarayıcı Geliyor

Donanımlar her zamankinden daha güçlü hale gelirken, en uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarlar ve masaüstü bilgisayarlar bile artık bol miktarda işlemci gücüne sahip. Ancak, kullanıcıların donanım düzeyinde performans artışlarının avantajlarından yararlanabilmesi için yazılımların da optimize edilmesi gerekiyor.
Yazılım firması Ekioh'a göre, web tarama deneyiminde önemli iyileştirmelerin önünde büyük bir engel bulunuyor. Mevcut tarayıcıların oluşturulma biçimi, donanımdan maksimum yararlanarak maksimum hıza erişmelerini engelliyor.
Günümüzün en popüler web tarayıcı programlarının tümü (Google Chrome, Safari ve Edge gibi), modern donanım için yetersiz bir şekilde optimize edilmiş benzer bir mimariyi paylaşıyor. Bununla birlikte, piyasada gerçek bir rakip olmaması, bu alanda fazla ilerleme kat edilmesinin önündeki en büyük engel gibi görünüyor.
Ekioh Ticari Direktörü Stephen Reeder, "bugünün tarayıcıları doğası gereği tek iş parçacıklı" diyor ve ekliyor: "Bu nedenle, çok çekirdekli bir işlemciniz olsa bile, internette sörf yaparken bu çekirdeklerden yalnızca birini kullanıyorsunuz."
Yeni "Çok Parçacıklı" Tarayıcı: Flow
Ekioh bu yüzden çalışmalarını kendi özel web tarayıcısını geliştirmek üzerine odakladı. Flow adı verilen bu web tarayıcısı Chrome, Safari ve benzerlerinden farklı olarak, çok çekirdekli işlemcilerden tam olarak yararlanabilen çok iş parçacıklı bir tarayıcı. Ayrıca, daha fazla bellek verimli olan GPU'yu kullanarak CPU'nun boş kalmasını sağlıyor.
Geleneksel web tarayıcılarının performansı, yalnızca tek bir işlemci çekirdeği kullanabildikleri için sınırlandırılmış olsa da, Flow'un performansı CPU ve GPU çekirdek sayısı arttıkça otomatik olarak artıyor.
Şu anda tarayıcının düşük donanımda bile ne kadar iyi çalıştığını sergilemek amacıyla, Raspberry Pi 400 için sunulmuş bir ön izleme sürümü bulunuyor. Ancak tarayıcının, yakın gelecekte bilgisayarlarımıza gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.
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