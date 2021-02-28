Apple, Katlanabilir iPhone İçin LG'ye Güveniyor

Apple'ın katlanabilir iPhone'unu bir ya da iki yıl içerisinde yayımlamayı planladığı konuşuluyor ve bildirilene göre cihaz için katlanabilir ekran panellerini LG Display üretecek. Apple, katlanabilir rakiplerine göre daha ince bir ekran istiyor ve LG, katlanabilir OLED teknolojisi üzerinde çalışıyor.
LG, Apple için telefon panelleri sağlamaya devam eden Samsung'un ardından ikincil bir tedarikçi olacak gibi gözüküyor. Yapılan tahminlere göre Apple'ın katlanabilir telefonu Samsung'un Galaxy Z flip telefonuna benzer bir midye tasarımına sahip olabilir. Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modelinin Samsung'un LTPO-tabanlı OLED panellerini kullanması bekleniyor ancak Apple, satın alım masraflarını azaltmak için LG'nin artan üretim ile hacim kapasitesini sağlayabileceğini ümit ediyor.
Cupertino merkezli firmanın şimdiden prototipler üzerinde çalıştığı biliniyor. Daha önce sızan ilk prototiplere bakılırsa Apple'ın katlanabilir telefonu, piyasa lideri Samsung'un kullandığı ekranlara benziyor.
Apple büyük oranda LTPO-tabanlı (düşük sıcaklık polikristalin oksit) OLED panellere güvenecek. LTPO, hem OLED hem de LCD'lerde uygulanabiliyor. Söylentileri bulunan Galaxy Z-flip benzeri tasarıma sahip katlanabilir iPhone rakiplerine göre daha ucuz olacağı da söylenenler arasında.
Kaynakların söylediğine göre ilk katlanabilir iPhone bir ya da iki yıl içerisinde sunulacak ve Apple Pencil desteğine sahip olacak. Şu anda katlanabilir bir telefona sahip olan diğer firmaların arasında ise Samsung, Motorola ve Huawei bulunuyor...
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