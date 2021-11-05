Adidas'tan Xbox 360 ayakkabıları geliyor!

Ekim ayında Microsoft ve Adidas, Xbox'ın 20. yıl dönümünü ilk resmi Xbox ayakkabılarıyla kutlamak için bir ortaklık kurdu. Şirketin orijinal 2001 konsolunun hayranları için ürettiği Forum Tech spor ayakkabıları, nostaljik yeşil ve siyah renkleriyle oldukça ilgi çekmişti, ancak ayakkabılarla ilgili tek bir sorun vardı: Satılmıyorlardı. Şimdi üretilen yeni spor ayakkabıların ise böyle bir sorunu yok, ABD ve Kanada'da yaşayanlar onları satın alabilecek!
Microsoft, Xbox 360 Forum Mid'i "oyun tarihinin en ikonik oyun konsollarından birine yazılmış bir aşk mektubu" olarak tanımlıyor. Bu, Xbox 360 hayranlarının beğeneceği pek çok ayrıntı anlamına geliyor. En göze çarpan, ayakkabıların dış tarafındaki Xbox düğmesi, ancak konsolun optik sürücüsünü taklit eden kayışlar da dahil olmak üzere başka eğlenceli dokunuşlar da var. Bir başka şık eklenti, her bir çiftin kırmızı, sarı, yeşil ve mavi renkte dört ek bağcıkla birlikte gelmesi. Ayakkabıları aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz:
Xbox 360 Forum Mid ayakkabılarının satışları bugün başladı ve Adidas web sitesinden satın alınabiliyorlar.
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