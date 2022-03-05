Adınızı Ay'a Yollamak İster misiniz? Artık Bunu Yapmanın Bir Yolu Var!

NASA, Artemis programı çerçevesinde astronotları uzaya Orion uzay aracının içinde yollayacak. Orion, şimdiye kadar yapılmış en güçlü roket olacak olan Space Launch System ile uzaya gönderilecek.
NASA'nın Artemis I görevi insansız olarak gerçekleştirilecek ancak uzay aracında bir sürü isim olacak. Bir "biniş kartı" alarak siz de isminizi listeye ekleyebilirsiniz. İsim yazdırmak için NASA tarafından hazırlanmış web sitesini kullanmanız yeterli.
Sitede, ismini uzaya yollayacaklara özel olarak oluşturulmuş bir PIN numarası ve dijital bir bilet veriliyor. Kayıt son derece hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Bunu yaparsanız, hayatınız boyunca isminizi NASA'nın Ay görevi çerçevesinde Ay'a gönderdiğinizi söyleyebilirsiniz.
Toplanan isimler Orion kapsülünün içine konacak bir USB sürücüye yüklenecek.
Artemis I görevi, uzaya astronot göndermeden önce roketi ve kapsülü test etmeyi hedefliyor. Orion Ay etrafında dönecek ve ardından Dünya'ya geri dönecek. NASA, görevi Haziran ayında başlatmayı planlıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın