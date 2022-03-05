Adınızı Ay'a Yollamak İster misiniz? Artık Bunu Yapmanın Bir Yolu Var!

NASA Ay'a yollayacağı Artemis görevine, meraklılar için isim gönderme seçeneği eklemeye karar verdi. Siz de adınızın Ay'a gitmesini istiyorsanız, bilmeniz gerekenler haberimizde...