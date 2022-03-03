Android 13, Herkesin Kullandığı Fener Özelliğine Yeni Bir Yetenek Ekleyecek

Bu yılın ilerleyen dönemlerinde Android 13 tanıtılacak ve potansiyel olarak son derece kullanışlı yeni bir özellik, bu sürüme dahil edilecek gibi görünüyor. Esper editörü Mishaal Rahman, Android 13 kodunda getTorchStrengthLevel ve turnOnTorchWithStrengthLevel gibi birkaç etkileyici API eklemesi bulduğunu söylüyor. Bunlar, belki isimlerinden de tahmin edilebileceği gibi, Android telefonlarda el fenerinin parlaklığının özelleştirilebilmesini sağlıyor.
Şu anda, çoğu saf Android kullanan (ve bazı diğer) telefonda el feneri özelliği sadece açık - kapalı olarak ayarlanabiliyor ve ne kadar parlak olacağını değiştirmek mümkün değil. Ancak bu API eklemelerine dayanarak, Android 13 ile beraber bu yeteneğin sunulması muhtemel görünüyor.
Tabii ki, yine de telefonunuzdaki LED kamera flaşının gerçekte ne kadar parlak olabileceğiyle sınırlı olacaksınız ve bu da cihazdan cihaza değişiklik gösterecektir. Ancak, en azından, neredeyse herkesin kullandığı söylenilebilecek bir özellik üzerinde daha iyi bir kontrol sunulacak.
Yine de bu Android güncellemesi, Android 13'ü alacak her cihaza gelmeyecek gibi görünüyor. Hatta, güncellemeye yükseltilen cihazlar için değil, yalnızca saf Android 13 ile beraber sunulan telefonlar için geçerli olabilir. Bunun nedeni, özelliğin ayrıca kamera donanım soyutlama katmanında (HAL) bir güncelleme gerektirmesi.
Tabii ki Samsung Galaxy gibi bazı telefonlarda bu özellik yıllardır sunuluyor. Bu yüzden haberin ilgilendirdiği telefonlar, yukarıda da söylediğimiz gibi saf Android ile çalışan modeller. Bunlara Google'ın kendi Pixel telefonları da dahil.
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