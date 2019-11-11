Adobe, Programlarına Canlı Yayın İşlevi Ekleyecek!

Adobe, her yıl düzenlediği ve Creative Cloud uygulamalarında yaptığı yenilikleri gösterdiği Adobe MAX konferansında YouTube ve Twitch'ten esinlenen yeniliğini gösterdi. Firma, yakında Creative Cloud uygulamalarına dahili canlı yayın yapma özelliği ekleyecek.
Canlı yayın işlevi sayesinde sanatçılar ve tasarımcılar, nasıl çalıştıklarını başkalarına gösterebilecekler. Bunun için bir düğmeye basmak ve programın sağladığı bağlantıyı, yayını izlemek isteyenlere göndermek yeterli olacak. İzleyicilerin soru sorması ve yorum yapması mümkün olacak. Creative Cloud uzmanlarının nasıl çalıştığını görmek, birkaç yönden faydalı olabilir. Bugün birçok dijital sanatçı, bu işi bir miktar ek gelir için Skillshare ve Patreon üzerinde yapıyorlar, ancak artık bunu doğrudan Adobe üzerinde yapabilecekler. Canlı yayın sırasında sorular sorabilmek ise hem eğitmenler, hem de öğrenenler için birçok avantaj getirecektir.
Akış teknolojisi, şu an Adobe Fresco'nun bazı kullanıcılarıyla test ediliyor. Firma, 2020'de Illustrator'ın bir mobil sürümünü yayınlayacağını da duyurdu.
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