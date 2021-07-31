AGON 49 inç Kavisli Monitörler Tanıtılıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

AOC, tüm seviyelerden oyuncular için, monitörden kulaklığa, mekanik tuş takımlarına, fareye, mouse pad'lere ve daha fazlasına sahip oyun portföyünü AGON by AOC adlı yeni bir çatı altında yeniden piyasaya çıkartıyor.