AGON 49 inç Kavisli Monitörler Tanıtılıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

AOC, tüm seviyelerden oyuncular için, monitörden kulaklığa, mekanik tuş takımlarına, fareye, mouse pad'lere ve daha fazlasına sahip oyun portföyünü AGON by AOC adlı yeni bir çatı altında yeniden piyasaya çıkartıyor. En son duyurulan AOC GAMING adlı ilk kategori, dijital maceraperestlerin gereksinimlerini tanımlıyor. Şimdi de AGON adlı monitör ve çevre birimleri kategorisi, yüksek beklentili, rekabetçi oyuncuları memnun edebilecek, tam anlamıyla sürükleyici ve şık bir oyun atmosferi için birbiriyle uyumlu olan ürünlerden oluşan bir ekosistem yaratıyor.
Kahramanlar için üretilmiş
Dünyaya, AGON bayrağını taşıyan kahramanlardan oluşan büyük güçler katılıyor. Gerçek PC oyun sahnesindeki kahramanlar tutkulu, rekabetçi oyuncuların yanı sıra yayıncı ve içerik üreticiler. Bireysel yeteneklerini ve takım çalışmasını bir araya getirerek rakiplerinin ötesine geçiyorlar ve doğru ekipman ile kişinin neleri başarabileceğini gösteriyorlar. İşte bu kahramanlar için AGON (Eski Yunanca'da "rekabet" / "yarışma" anlamına geliyor) serisi, kesinlikle tam da onların ihtiyaç duydukları uygun yol arkadaşı.
İşte bu nedenle, piyasaya yeniden çıkartılan AGON serisinin ilk modelleri kahramanlara layık, iki adet kavisli, süper geniş model: Baş döndüren 165 Hz yenileme hızına sahip 49 inçlik (124.5 cm) AG493UCX2 ve 144 Hz yenileme hızına sahip 49 inçlik AG493QCX. 32:9 görüntü oranı ile AG493UCX2 modeli, DQHD (5120 x 1440) çözünürlük ile iki 27 inçlik QHD ekranı neredeyse tek bir pürüzsüz panelde birleştiriyor. AG493QCX modeli de aynısını DFHD (3840x1080) çözünürlükte iki 27 inç Full HD ekran için yapıyor. Her iki monitör de göz alıcı görüntüler için derin siyahlar, zengin renkler ve yüksek bir kontrast oranı için VA panellerine sahip. Bu da, VESA Certified DisplayHDR 400 özelliği ile destekleniyor.
Büyük sonuçlar için büyük arzular gerekir
AOC Avrupa Oyun Ürün Müdürü / IT Aksesuarları & Dokunmatik Monitörler Takım Lideri César Reyes Acosta şunları söyledi: "Önceki AGON serimiz hırslı ve coşkulu oyuncular için "hedefteki" monitör markası olmaya devam ediyor. 49 inç AGON modelleri özellikle simülasyon ve yarış tutkunları tarafından beğenilmekte, ancak aynı zamanda uzaktan çalışanlar ve içerik yaratanlar da bu modele bayılıyorlar. Yeni modellerin daha yüksek yenileme hızları ve 32:9 görüntü oranını destekleyen oyunların artması sayesinde, oyuncular FPS ya da MOBA gibi daha da fazla oyun türünde sürükleyici bir deneyimin keyfini çıkartabilirler."
Daha fazla görülecek, daha fazla işlenecek içerik
49 inçlik AGON AG493UCX2 süper geniş 32:9 VA paneli ve çerçevesiz bir tasarımla donatıldı, bu sayede fütüristik kıvrımı ile bir bilim kurgu hikayesinde uzay gemisinden çıkmış gibi görünüyor. 1800R kavisi, zarif bir biçimde kullanıcının önünde kıvrılıyor ve çevresel görüşlerini, masa üstündeki bir sanal gerçeklik seti gibi, ekranın ortasında herhangi bir engel olmadan dolduruyor.
Simülasyon yarışı oyunlarında, AG493UCX2 gibi süper geniş ekranlar oyun dünyasının daha geniş bir resmini göstererek durumsal farkındalığı artırıyor. Böylece oyuncu, oyun dünyasındaki ölçeği zihninde daha iyi görselleştirebiliyor ve ileriye geçmek için mükemmel zamanı kollayabiliyor. Ya da uçuş simülasyonlarında, bu fazladan ekran alanı, ufak tefek bir sürü kadranı ve göstergeyi, görsel referansı, haritaları ve bunların hepsini görüntülemeyi çok daha kolay kılıyor. AG493UCX2, özellikle birinci şahıs gözünden oynanan oyunlarda kusursuz, ancak tüm oyunlar, ister oyuncuların ana üslerini ve sınırlarını tek seferde görebildikleri RTS oyunları olsun, ister aynı anda pek çok karşılıklı etkileşimin olduğu MMO oyunları olsun, ek ekran alanından faydalanıyor.
Dev ölçüsüne rağmen, AG493UCX2 165 Hz yenileme hızı ve 1 ms MPRT tepki süresi (4 ms GtG) sayesinde daha dar kuzenleri kadar hızlı ve çabuk yanıt verebilir nitelikte, bu da yarışma sırasında adrenali yükseltiyor. İçerik yaratıcıları ve yayıncılar, iki kişisel bilgisayarı (yayın yapan bir kişisel bilgisayar / bir iş bilgisayarı ve bir oyun bilgisayarı) bağlayabilir ve dahili KVM anahtarı sayesinde tek bir çevre birimi seti ile kontrol edebilirler. USB-C bağlantısı görüntü iletebilir ve aynı anda 65 W'a kadar diz üstü bilgisayarlara güç kaynağı olabilir ve onları şarj edebilirler. Bu model, bir sürükleyicilik makinesi olduğu kadar aynı zamanda da bir üretkenlik canavarı.
Adrenalin patlamasını simüle edin
49 inç AGON AG493QCX, kardeşi gibi, ancak AG493UCX2 modelindeki QHD yerine, Full HD temelli bir deneyim sunuyor. Monitörden makul bir uzaklıktaki tam donanımlı bir simulasyon kurulumunda, AG493QCX harika bir sürükleyicilik deneyimi sunuyor. QHD kardeşinin aksine, daha düşük çözünürlük GPU üzerinde daha az yorucu, böylece toplam sistem maliyeti de aşağıya çekilebilir.
Benzer 49 inçlik bir VA panelinde, AG493QCX modelinin 3840 x 1080 çözünürlüğü yıldırım hızında görseller için 144 Hz'e kadar bir yenileme hızında çalışıyor. Tepki süresi 4 ms GtG ve 1 ms MPRT, bu da mümkün olduğunca az hayalet görüntülü bir oyun deneyimi sağlıyor. Her iki monitör de ayrıca bir iş bilgisayarını ve masa üstü bilgisayarı eş zamanlı olarak bağlamak için 2x HDMI 2.0 ve 2x DisplayPort 1.2 girişine sahip ve her iki içeriği de yan yana görüntülemek için bir de Picture-by-Picture modu sunuyor. AG493UCX2 modeli ayrıca USB-C girişi sunuyor, ve her iki model de çevre birimlerin daha kolay bağlanması için dahili bir 3-port USB hub'a sahip.
Özelliklerle dolu
Tutukluğu ve yırtılmayı ortadan kaldırmak için her iki model de Adaptive-Sync'i destekliyor. Modeller, VESA DisplayHDR 400 sertifikalı, daha zengin renkler ile yüksek dinamik aralıktaki (HDR) içeriği algılaması ve görüntülemesi mümkün. Zengin gamut kapsamı (AG493UCX2 için % 89 AdobeRGB, % 91 DCI-P3 ve % 120 sRGB2) da içerik yaratmak için uygun. Tüm açılardan hizmet sağlamak için, her iki model de 100 mm yükseklik, eğme ve sağa sola dönme ayarları ile, masif ve sağlam metal ayaklar ile donatıldı. Her iki modelde de 5W iki hoparlör, zengin bir stereo ses ortamı da yaratıyor.
OSD ayarlarını yapmak ya da çeşitli oyun modlarını ve oyuna göre özellikleri seçmek için, kullanıcılar ya sabit düğmeleri, ya da dahili uzaktan kumandayı veya AOC G-Menu yazılımını kullanabilirler.
Yeni AGON serisinin ilk modelleri, 49 inçlik AG493UCX2 ve AG493QCX, sırasıyla 1449 USD ve 1149 USD tavsiye edilen perakende fiyatlarından, Eylül 2021'den itibaren piyasada bulunacak.
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