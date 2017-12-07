Aileniz Meraklıysa, Face ID'ye Güvenmeyin!

Meraklı aile üyelerinizin iPhone X'inizi kurcalayacağını düşünüyorsanız, Face ID'ye fazla güvenmeyin!

Aileniz Meraklıysa, Face ID'ye Güvenmeyin!

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