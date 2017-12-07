Aileniz Meraklıysa, Face ID'ye Güvenmeyin!
Meraklı aile üyelerinizin iPhone X'inizi kurcalayacağını düşünüyorsanız, Face ID'ye fazla güvenmeyin!
Hepimiz akıllı telefonlarımızda fotoğraflarımız olsun, yazılı mesajlar olsun, birçok kişisel bilgimizi saklıyoruz. Hatta finansal bilgilerimiz de telefonumuzda bulunabiliyor. Apple, iPhone X'in Face ID'si sayesinde tüm bu verilerin daha da güvende olduğunu iddia etse de, bunun geçerli olmayabileceği bir grup insan var: aileniz.
Daha önceden Face ID'nin ikizleri ayırt edemediğiyle ilgili haberler görmüştük, ama anlaşılan sadece ikizleri değil kardeşleri ayırt etmede de sorun yaşayabiliyor. Hatta, çocuklarınız tarafından da kandırılabiliyor. Apple'ın söylediğine göre bunun sebebi 13 yaşın altındaki çocukların yüz hatlarının "yeterince gelişmemiş olabileceği."
Daha önce haberlere konu olan bir olayda, 10 yaşındaki bir erkek çocuğu annesinin iPhone X'inin kilidini Face ID kullanarak açmayı başarmıştı. Ayrıca erkek kardeşlerin de Face ID kullanarak birbirlerinin telefonlarının kilidini açtığı haberleri defalarca duyuldu, erkek kardeşlerinin bir tanesinin çocuk, diğerinin yetişkin olması bunda bir değişiklik yapmıyordu. En son gördüğümüz bir örnekte ise, iki yetişkin ve birbirine o kadar da benzemeyen erkek kardeş birbirlerinin telefon kilidini açmayı başarıyorlardı.
Adil olmak gerekirse, bu gibi durumlarda hesaba katılması gereken bazı diğer faktörler de var. Örneğin Face ID, zamanla gelişiyor ve bu yüzden ne kadar uzun kullanırsanız bir aile üyenizin kilidinizi açabilme ihtimali o kadar düşecektir. Apple ayrıca 13 yaşın altındaki çocukların Face ID kullanmaması gerektiğini açıkça belirtmiş olduğu için, özelliğin çocuklarda pek iyi çalışmaması o kadar da şaşırtıcı olmamalı.
Yine de, eğer meraklı bir kız kardeşiniz, yaramaz bir çocuğunuz veya zorba bir ağabeyiniz varsa ve iPhone X'inizde kimsenin izinsiz görmesini istemediğiniz kişisel bilgileriniz bulunuyorsa, muhtemelen numaralı şifre yönteminden şaşmamanız yararınıza olacaktır. Ya da en azından ailenizle bir araya geldiğiniz durumlarda bu şifre yöntemine geçiş yapabilirsiniz.
H. Hüseyin Öztürk
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