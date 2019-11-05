AirPods Pro mu, AirPods mu?

Apple'ın yeni AirPods Pro kulakılıkları, firmanın kablosuz kulaklıklar üzerindeki yoğun çalışmalarını harika bir ürüne dönüştürüyor. Bununla birlikte yeni kulaklıklar, standart AirPods'tan çok daha pahalılar.
AirPods'tan AirPods Pro'ya geçmeye değip değmeyeceği size bağlı, ancak aşağıdaki maddeler karar vermenizi kolaylaştırabilir.
Fark 1: AirPods Pro Ses İptali İşlevine Sahip
AirPods Pro'yu kullandığınızda en fark edilir değişiklik, muhtemelen aktif ses iptali özelliği olacak. Yeni kulaklıklar, ses iptalinin seviyesini ayarlamanıza izin verirken, standart AirPods'ta aktif ses iptali özelliği bulunmuyor.
Fark 2: AirPods Pro Suya Dayanıklı
Kulaklıklarınızı spor salonuna götürecekseniz, daha pahalı olan AirPods Pro'yu tercih etmeniz daha yerinde olabilir. AirPods Pro, IPX4 yani ter ve suya karşı dayanıklılık sunuyor. AirPods'ta su geçirmezlik özelliği bulunmuyor.
Fark 3: AirPods Pro'nun Kişisel Başlıkları Var
AirPods Pro, kulağınızda oturması anlamında daha çok kişiselleştirme sunuyor. Cihazın kutusunun içerisinde birkaç kulaklık başlığı bulunuyor. AirPods'ta kulaklık başlıkları plastik olduğundan böyle bir seçeneğiniz yok.
Fark 4: AirPods Basıncı Ayarlıyor
Kulak içi kulaklıklar, bazen kulak içerisinde oluşan basınç nedeniyle bazı kullanıcıları rahatsız edebiliyor. AirPods Pro'nun bu küçük özelliği, böyle bir sorunu olanlara yardımcı olabilir.
Fark 5: AirPods Pro, Adaptive EQ Yeteneğine Sahip
AirPods Pro'nun mikrofonlarından güç olan Adaptive EQ, "alt ve orta frekansları" özel bir "yüksek dinamik aralık güçlendiricisi" ile otomatik olarak ayarlıyor. Böylece ortaya "çok temiz, saf" bir ses ortaya çıkıyor.
Fark 6: AirPods Daha Kısa ve Şişman
AirPods Pro, kulağınızdan aşağı kadar standart AirPods kadar uzamıyor. Ancak ikisinin de fütüristtik bir görünüme sahip olduğu kesin.
Fark 7: AirPods Pro Çok Daha Pahalı
AirPods Pro'nun fiyatı standart AirPods'un neredeyse iki katı. AirPods Pro'nun yüksek fiyatı karşısında size daha yüksek ses kalitesi sunacak kablolu kulakları gözden geçirmek isteyebilirsiniz.
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