AirPower Şarj Matı Yine Ertelendi
Apple'ın AirPower şarj yüzeyi, iddiaya göre yine ertelendi ve Eylül ayına itildi!
Bloomberg'in en son raporuna göre Apple, AirPower kablosuz şarj matının piyasaya sürüleceği tarihi biraz daha erteledi. Anonim kaynaklara dayanan Bloomberg, AirPower ürününün Eylül ayına kadar Apple mağazalarında görülmeyeceğini bildirdi. Şirket resmi duyurularında '2018' dışında hiçbir zaman kesin bir tarih belirtmemişti.
Daha önce Mart ayında gelmesi beklenen cihaz ilk önce Haziran ayına kadar ertelendiği iddia edilmişti, şimdi ise anonim kaynaklar Apple'ın şarj cihazının aşırı ısınması sorunu ile boğuştuğunu iddia ediyor. Doğal olarak Apple konuyla ilgili kendisine yönelen sorulara resmi bir cevap vermedi.
Anlaşıldığı kadarıyla şarj matının iç yapısı Qi şarj cihazlarından çok daha farklı. Apple'ın kendisi bile AirPower için bekleyen iPhone X ve iPhone 8 kullanıcılarına Qi şarj cihazlarını öneriyor.
AirPower aynı anda üç cihazı şarj edebiliyor, bu üç ideal cihaz ise en yeni iPhone, Apple Watch ve AirPods (bu ürün için ayrıca kablosuz şarj kutusu piyasaya sürülecek). Şarj matı ayrıca içerisinde iPhone-benzeri bir işlemci de barındıracak ve bu sayede kendine has bir iOS sürümü yürütebilecek. Sonuç olarak diğer Apple ürünlerini tanıyabilen kablosuz bir akıllı şarj matı ortaya çıkacak.
Ali Ruhi Öztürk
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