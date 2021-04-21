AirTag ve Sürpriz iPhone 12 Modeli Tanıtıldı; Türkiye Fiyatları Belli Oldu

Apple, uzun zamandır beklenen AirTag izleyicilerini nihayet resmi olarak tanıttı; Türkiye fiyatını duyurdu. Airtag ile birlikte, birde sürpriz iPhone 12 modeli daha geldi...

Mor iPhone 12 ve Apple AirTag Tanıtıldı

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