AirTag ve Sürpriz iPhone 12 Modeli Tanıtıldı; Türkiye Fiyatları Belli Oldu

Apple, Spring Loaded etkinliğinde, iPhone'unuzdaki Find My uygulamasıyla kolayca bulabilmeniz için nesnelerinizden herhangi birine eklenebilen bir izleyici olan ve uzun süredir söylentilere konu olan AirTag aksesuarını duyurdu.
AirTag, pusula ve kamera gibi sensörlerle birlikte öğenin konumunu hassas bir şekilde tespit etmek için UWB teknolojisini kullanıyor; iPhone'lardaki U1 yongasıyla iletişim kuruyor. Bulunmasını kolaylaştırmak için bir hoparlöre ve IP67 su ve toza dayanıklılık derecesine sahip.
Samsung'un SmartTag'lerine benzer şekilde AirTag'ler, Bluetooth kapsamı dışında olsa bile kaybolan bir öğeyi bulmak için Apple'ın neredeyse bir milyar cihaz içerdiğini söylediği Find My ağını kullanabiliyor. AirTag, ağdaki diğer cihazlara ping atıyor ve konumunu sahibine gönderiyor. Kullanıcılar ayrıca, AirTag'leri "kayboldum" moduna geçirebiliyor, böylece cihazlar iPhone'larının menzilinde olduğunda veya Find My ağında başka biri tarafından tespit edildiğinde bilgilendirme alabiliyorlar. Böyle bir cihazı bulan başka biri, üzerindeki NFC etiketini okutup (eğer sahibi bu bilgileri girmişse) sahibine erişim bilgilerini de öğrenebiliyorlar.
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Yeni özellikler arasında bir dizi güvenlik ve gizlilik özelliği de bulunuyor. AirTag'in Bluetooth sinyal tanımlayıcısı sık sık değişiyor, böylece konumu kolayca izlenemiyor. iPhone kullanıcıları, bilinmeyen bir AirTag onlarla birlikte sürekli hareket ediyorsa, bilgilendiriliyor. Zira bu cihazlar başka birinin onları izlemesi için de kullanılabiliyor.
AirTag'ler, isteğe bağlı olarak AirPods için de alınabilen metin ve 31 farklı emoji ile özelleştirilebiliyor. Ayrıca, onları daha kişiselleştirilmiş bir görünüm için kolye ve diğer moda odaklı aksesuarlar olarak da almak mümkün. Hermes firması AirTag için bazı deri takılar tasarlıyor.
Apple AirTag Türkiye Fiyatı
Apple AirTag'leri 2 farklı seçenek olarak satın almak mümkün. Tek bir AirTag alacaksınız, bunun için 299 TL ödemeniz gerekiyor. Dilerseniz 4 AirTag içeren paketi de alabilirsiniz. Bu paketin fiyatı ise 999 TL olarak açıklanmış durumda.
Bir de Yeni iPhone 12 Seçeneği
Apple ayrıca iPhone 12 ve iPhone 12 mini serisine mor renk seçeneğini eklediğini de duyurdu. Elbette, bu modeller de aynı Apple A14 yonga setine ve mevcut modellerle aynı özelliklere sahip. Yeni renk, mevcut seriye bir hafta içinde eklenmiş olacak.
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