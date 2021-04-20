Yeni Apple TV 4K Tanıtıldı; Özellikleri ve Türkiye Fiyatı Haberimizde...

Apple, Spring Loaded etkinliğinde yeni nesil Apple TV 4K'yı tanıttı. Yeni Apple TV 4K, bir önceki modele göre grafik performansını, video kod çözme ve ses işleme yeteneklerini önemli ölçüde artırıyor. Bu artışı da, A12 Bionic yonga setine borçlu. Ayrıca, daha sezgisel kontrollere sahip yeni bir uzaktan kumanda da cihaza eşlik ediyor.
A12 Bionic, yüksek kare hızlı HDR (Yüksek Dinamik Aralığı) ve Dolby Vision video ile saniyede 60 kare içeriğin daha akıcı bir şekilde oynatılmasını ve daha gerçekçi görünmesini sağlıyor. Ayrıca, iPhone 12 Pro videoları, AirPlay aracılığıyla yeni Apple TV 4K'da 60 fps Dolby Vision ile oynatılabiliyor.
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Yeni Apple TV'nin bir başka yeniliği de, bağlı olduğu televizyonun görüntü kalitesini iyileştirmek için iPhone'daki ışık sensörü verilerini senkronize edebilmesi. Sensör verileri, ekran ayarlarını manuel olarak ayarlamak zorunda kalmadan, otomatik olarak en iyi hale getirmenizi sağlıyor.
Yeni kumanda ise, beş yönlü gezinmeyi ve dokunma hareketlerini destekleyen bir dokunmatik yüzeyiyle birlikte geliyor. Bu yüzeyin dış halkası artık favori parçanızı bulmak için bir film veya şov arasında atlamak için kullanabileceğiniz dairesel bir hareketi destekliyor. Uzaktan kumanda ayrıca TV'nin gücünü ve sesini kontrol etmenize de izin veriyor.
Yeni Apple TV 4K Türkiye Fiyatı
Yeni Apple TV 4K, ABD'de 179 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Türkiye'de ise 32GB'lık model 2.099 TL'lik, 64GB'lık model ise 2.299 TL'lik fiyat etiketiyle raflarda olacak. Müşteriler, 30 Nisan'dan itibaren yeni cihaz için ön sipariş verebilecek. Dağıtım ise Mayıs ayının ikinci yarısında başlayacak. Yeni uzaktan kumanda ise tek başına, 59 dolara satın alınabilecek ve önceki nesil Apple TV 4K ve Apple TV HD ile uyumlu olduğu açıklanmış durumda.
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