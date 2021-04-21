Apple, M1 İşlemcili iPad Pro'yu Tanıttı, İşte Özellikleri ve Türkiye Fiyatı

Apple'ın M1 işlemcisi şimdiye kadar Apple'ın Mac bilgisayarları ile sınırlıydı ancak dün gerçekleştirilen lansmanda Apple, şimdiye kadar geliştirmiş olduğu en güçlü yonga setini iPad Pro'ya da getirdiğini duyurdu. Yeni iPad Pro modelinde A serisi yerine M serisi yonga seti kullanılıyor. Ayrıca bir iPad'de ilk kez 5G'yi destekliyor.
Beklediğiniz gibi, yeni iPad Pro, %50 daha hızlı bir CPU %40 daha hızlı grafik işlemci ile selefine göre çok daha fazla performans vaat ediyor. Depolama sisteminin hızı da iki kat artırılmış ve depolama alanı 2 TB'a kadar büyütülebiliyor, bu da bir tablet için önemli bir sıçrama. Apple M1, A serisi yongalarla aynı mimari üzerine inşa edildiğinden, uygulama uyumluluğu açısından bir sorun çıkmıyor.
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Apple M1 ile elde edilen ek bir avantaj, önceki nesle göre dört kat daha fazla bant genişliği sunan Thunderbolt ve USB 4 desteği. Veri transfer hızı böylece maksimum 40 Gbps'e kadar çıkabiliyor. Bu bağlantıya 10 Gbps Ethernet adaptörü veya Apple'ın Pro Display XDR'ı gibi son model bir ekran bağlamak da mümkün oluyor.
Yeni iPad Pro'ya Liquid Retina XDR Ekran
Yeni iPad Pro için bir diğer önemli detay, özellikle 12,9 inçlik modeldeki yeni ekran. Apple, daha yüksek bir kontrast oranı ve daha iyi parlaklık sağlamak için tüm ekranda 10.000'den fazla LED kullanıyor. 1.000 nit maksimum tam ekran parlaklığı ve 1.600 maksimum parlaklık ve 2.596 yerel karartma bölgesi elde ediliyor. Apple, bu yeni ekrana Liquid Retina XDR adını veriyor.
İyileştirilmiş arkadan ışıklandırma teknolojilerine ek olarak, her iki model de ProMotion 120Hz ekranlar, TrueTone desteği ve P3 geniş renk desteğine sahip ve her ekranın fabrikada kalibre edilerek satışa sunulduğu belirtiliyor.
Yeni iPad Pro ayrıca, 12 MP ultra geniş lense sahip gelişmiş bir ön kamera ile birlikte geliyor. bu kamera çerçeveye çok daha fazla görüş alanı sığdırabiliyor ve bu nedenle Apple, Center Stage adında yeni bir özellik de sunuyor. Bu yeni özellik kameranın bir kullanıcıya odaklanmasına ve ve izlemesine (örneğin bir arama sırasında) ve çerçevenin içinde tutarak hareket ettikçe onu takip etmesine olanak tanıyor.
Bu yeniliklere ek olarak Apple, önümüzdeki haftadan itibaren iPadOS 14.5'in Scribble ve Smart Selection gibi Apple Pen özellikleri için ek dil desteği, yeni emojiler, daha fazla oyun denetleyicisi desteği ile piyasaya çıkacağını duyurdu. Yeni iPad Pro ile de uyumlu olan iPad Magic Keyboard da beyaz renk seçeneği sunacak.
Yeni iPad Pro Türkiye Fiyatı
11 ve 12.9 inç ekran büyüklükleri ile gelen yeni iPad Pro modelleri, 8.599 TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye'de satışa sunulacak. Bu fiyat, 11 inç / 128GB seçeneği için geçerli. En pahalı model ise 12.9 inç ekrana ve 2TB depolama alanına sahip. Bu modelin Türkiye fiyatı ise 24.099 TL.
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