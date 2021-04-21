M1 İşlemcili Yeni iMac'ler Tanıtıldı; İşte Özellikleri ve Türkiye Fiyatları

Apple, henüz tanıttığı yeni iMac'lerinde Apple M1 işlemcisini kullanıyor ve yeni renk seçenekleri sunuyor. Yeni iMac'lerin özellikleri, Türkiye fiyatları ve fazlası, haberimizde...