M1 İşlemcili Yeni iMac'ler Tanıtıldı; İşte Özellikleri ve Türkiye Fiyatları

Apple, bugünkü sanal etkinliğinde Apple M1 yonga seti içeren yeni bir iMac tanıttı ve böylece ürün serisindeki Apple Silicon tabanlı ürünlerin sayısını artırmış oldu. Teknolojik değişimlere ek olarak yeni seri daha faza renk seçeneği, daha ince bir kasa ve daha küçük bir çerçeve ile geliyor.
Yeni iMac, daha ince çerçeveli ve 24 inçlik bir ekranla geliyor. Cihazın yan profili de çok daha ince hale getirilmiş. Apple yeni M1 yonga seti sayesinde ana kartın boyutunu büyük oranda düşürebildiğini açıkladı, zira sistem bileşenlerinin birçoğu artık ana kartın üzerinde yer alıyor. Kasa, bir önceki modele göre %50 daha küçük. Ekranda 4,5K Retina panel kullanılmış ve TrueTone desteği sayesinde renk dengesini ortama göre ayarlayabiliyor.
Rengarenk iMac'ler
Yeni iMac için ayrıca bir dizi canlı renk seçeneği de sunuluyor. Bu, Apple'ın bilgisayarları için oldukça nötr renkler kullanma konusundaki alışıldık yaklaşımından önemli bir sapma. Firma bunlara ek olarak iMac'teki kamera ve mikrofonu da geliştirmiş. iMac artık 1080p FaceTime kamera ile birlikte geliyor ve gelişmiş görüntü işleme özelliğine sahip. Ayrıca, daha iyi bir ses deneyimi vaat eden iki yeni mikrofonu da bulunuyor. Hoparlör tarafından baktığımızda, iki çift woofer ve bir çift tweeter görüyoruz.
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Elbette Apple etkinlikte, Apple M1 yonga seti sayesinde daha iyi bir performans elde ettiğinin de altını çizdi. İşlemci hızı, şimdiye kadarki en hızlı 21,5 iMac'e göre %85, grafik hızı %50 artırılmış. Bilgisayar ayrıca üç kat daha yüksek makine öğrenimi işleme hızı sunuyor.
Yeni iMac ayrıca, iMac'in kendisiyle renk uyumlu kumaş kaplı bir kabloya sahip yeniden tasarlanmış bir manyetik güç konektörüyle birlikte geliyor. Güç adaptörü ayrıca bir Ethernet bağlantı noktası içeriyor, böylece doğrudan iMac'e bağlanan tek bir kablo kalıyor. Masaüstündeki kablo kalabalığını azaltmak açısından, iyi bir seçim.
Apple, iMac ile uyumlu aksesuarları da yeniden tasarlamış durumda. Yeni Magic Keyboard artık masaüstünde daha kolay oturum açabilmeniz için Touch ID içeriyor ve hem Magic Mouse hem de Magic Trackpad iMac ile renk uyumuna sahip.
Bağlantılar tarafına baktığımızda, iMac'te ikisi Thunderbolt 4'ü destekleyen dört adet USB Type-C bağlantı noktası görüyoruz.
iMac 30 Nisan'dan itibaren sipariş edilebilecek ve Mayıs ayı ortalarında gönderilmeye başlanacak. Temel model 8 çekirdekli bir CPU, 7 çekirdekli GPU ve sadece iki Thunderbolt bağlantı noktasının yanı sıra Touch ID'siz bir Magic Keyboard içeriyor. Diğer modelde ise 8 çekirdekli bir GPU, iki USB Type-C bağlantı noktası, Ethernet portu ve Magic Keyboard'a yerleşik Touch ID bulunuyor. Daha pahalı olan ikinci model ayrıca dört farklı renkte geliyor.
Yeni iMac Türkiye Fiyatları
Yeni iMac'in Türkiye fiyatı 14.499 TL'den başlıyor. Bu fiyata Apple M1 işlemci, 256 GB depolama alanı, 8 GB RAM ve standart bir Magic Keyboard'a sahip olabiliyorsunuz.
Apple M1 işlemci, 512 GB depolama alanı, 8 GB RAM, Eternet girişi ve Touch ID'li yeni Magic Keyboard içeren model içinse, 18.899 TL ödemeniz gerekiyor.
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