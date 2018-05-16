Akıllı Anahtarlardaki Görünmez Tehlike
Anahtarsız giriş ya da anahtarsız çalıştırma yeteneği sunan akıllı anahtarların ölümlere sebep olduğunu biliyor muydunuz?
Temassız çalışan akıllı anahtarlar, çoğunlukla hayatımızı kolaylaştırsalar da bazı kullanıcılar tarafından pek sevilmiyorlar. Yeni bir rapor ise bu anahtarların ölümlere bile yol açtığını ortaya koydu.
New York Times'ın raporuna göre, düzinelerce kişinin ölümü, bu anahtarların yeteri kadar anlaşılır biçimde tasarlanmamış olmasından kaynaklanıyor. Sorunun kaynağı, yakınlığa göre çalışan bu anahtarların kafa karıştırması ve otomobillerin garajda çalışır halde unutulması. Çalışır halde unutulan otomobil, evleri karbon monoksit gazıyla doldurup, yaşayanları öldürebiliyor. 2006'dan bu yana en az 28 kişinin bu şekilde öldüğü ve 45 kişinin yaralandığı söyleniyor.
Elbette tek sorumlu, anahtarlar değil. Modern otomobillerin sessiz çalışmasının da bu kazalarda önemli bir faktör olduğu düşünülüyor. Bu sorun 2011'de Otomotiv Mühendisleri Derneği (SAE) tarafından ele alınmış ve otomobil üreticilerine kapıların tamamı kapatıldığında ve anahtar araçta olmadığında "dışarıdan duyulabilen bir ses veya görsel uyarı" sunmaları söylenmişti. Bazı otomobil üreticileri bu sorunu çözmek üzere değişiklikler yaptı. GM, 2015'teki geri çağırmanın ardından otomobillerine otomatik kapanma özelliği eklerken Ford, 2013'ten beri anahtarsız araçlarını yarım saat sonra kapatıyor.
Times'ın haberine göre sebebi tam olarak bilinmeyen bir şekilde karbon monoksitle ilgili sorunların ve ölümlerin yarısında Toyota (Lexus dahil) otomobillerinin adı geçiyor. Kurbanların yaşlarının orta yaşların üzerinde olması da dikkat çekiyor.
Akıllı anahtarların ölümlere bile yol açtığını ve bunun birçok kez yaşandığını açıkça görüyoruz. Dolayısıyla otomobil üreticilerinin bu cihazların tasarımlarını ciddi biçimde gözden geçirmeleri gerekiyor gibi görünüyor.
Zeynel A. Öztürk
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