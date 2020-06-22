Akıllı Saat Pazarında Büyük Değişim: Huawei, Samsung'u Geride Bıraktı

Canalys tarafından paylaşılan son rapora göre, akıllı saat pazarında Samsung ve Huawei arasında, Samsung'u hiç mutlu etmeyecek önemli bir değişiklik yaşandı, Apple için ise çanlar çalmaya başladı.