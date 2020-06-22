Akıllı Saat Pazarında Büyük Değişim: Huawei, Samsung'u Geride Bıraktı

Canalys tarafından paylaşılan son rapora göre, akıllı saat pazarında Samsung ve Huawei arasında, Samsung'u hiç mutlu etmeyecek önemli bir değişiklik yaşandı, Apple için ise çanlar çalmaya başladı.

  • Ercan Uğurlu
Akıllı Saat Pazarında Önemli Değişiklik

Global çapta akıllı saat pazarı COVID-19'a rağmen büyümesini sürdürüyor. 2020 yılının ilk çeyrek raporlarına göre akıllı saat satışları yüzde 12 artışla 14.3 milyon adede ulaşmış durumda. Sıralamada ise değişiklik var. Listede Apple ilk sırada yer alırken, Samsung ise bir basamak gerilemiş.

Akıllı saat pazarında yer alan pek çok marka satışlarını geçtiğimiz yıla göre arttırmış. Bunlar arasında başı Apple çekerken, özellikle Huawei, bir önceki yıla göre diğer markalardan çok daha fazla büyüme yakalamış.

Huawei, yüzde 113 büyüme ile beraber pazar payını yüzde 14.9'a taşıyarak Samsung'u koltuğundan ederek 2'inci sıraya yerleşmiş durumda. Bu çeyrek içinde 2.1 milyon sevkiyat yapan ve geçen seneye göre 1.1 milyon daha fazla satış elde eden Huawei, böylece büyük bir başarıya imza atmış durumda.

Buna karşılık aslında Samsung da satışlarını arttırmış. Geçtiğimiz sene aynı dönem içinde 1.2 milyon adet satış yapan Samsung, bu sene de 1.8 milyon adede ulaşmış, ancak satış farkı 600 bin dolaylarında kaldığı için Huawei'ye yenik düşmüş.

Vendor

Q1 2020 sevkiyatları (milyon)

Q1 2020

pazar payı

Q1 2019 sevkiyatları (milyon)

Q1 2019

pazar payı

Yıllık büyüme

Apple 

5.2

36.3%

6.0

46.7%

-13%

Huawei

2.1

14.9%

1.0

7.9%

+113%

Samsung

1.8

12.4%

1.2

9.6%

+46%

Garmin

1.1

7.3%

0.8

5.9%

+39%

Fitbit

0.9

6.2%

1.1

8.9%

-21%

Others

3.3

22.8%

2.6

20.8%

+24%

Total 

14.3

100.0%

12.7

100.0%

+12%


Öte yandan listeye baktığımızda, her ne kadar Apple pastadan en büyük payı alıyor gibi dursa da, aslında büyük oranda kayıp yaşadığı görünüyor. Zira geçtiğimiz sene aynı dönemde yüzde 46.7'lik pazar payı bulunan Apple, bu sene yüzde 36.3'e kadar gerilemiş durumda.

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