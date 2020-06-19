2020 İtibariyle En İyi 7 iPhone Modeli

Yarın bir iPhone alacaksınız ama hangisini alacağınız konusunda kafanız karışık... O zaman doğru yerdesiniz. Sizin için paranızın karşılığını verecek, kullanırken sizi üzmeyecek, satın almaya değer en iyi iPhone'ları sıraladık. İşte 2020 İtibariyle En İyi 7 iPhone Modeli