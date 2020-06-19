Satın alınabilecek 1 ya da 2 iPhone modelinin bulunduğu, Apple'ın bizi model yağmuruna tutmadığı günler çok gerilerde kaldı. Şu anda piyasada, satın alabileceğiniz pek çok farklı iPhone modeli mevcut. Sundukları ve tabii ki fiyatı hesaba kattığınızda, herkes için en iyi iPhone'un en yenisi olması gerekmiyor. İşte kameraları ve oyunları çalıştırma gücü gibi özellikleri değerlendirerek yaptığımız sıralama ve 2020 İtibariyle En İyi 7 iPhone Modeli
1. iPhone 11
iPhone 11 en üst düzey iPhone değil. Ama "bütçe dostu amiral gemisi" en yeni modellerden biri. iPhone XR'den kesinlikle daha iyi ve paranıızın karşılığını daha iyi veriyor. OLED yerine LCD ekran kullansa da RAM miktarı, 3GB'tan 4GB'a yükseltilmiş ve iOS 13'ün geliştirmelerini sunuyor.
2. iPhone 11 Pro Max
En büyük ve en hızlı iPhone modeli olan iPhone 11 Pro Max, yükseltilmiş kamerası hariç iPhone XS Max'ten çok farklı değil. Ancak ultra geniş kamera, tek başına büyük bir geliştirme sayılabilir. Ama fiyatının canınızı yakacağı da kesin.
3. iPhone SE 2020
İlk iPhone SE'nin devam modeli olan iPhone SE 2020, görüntüsüyle iPhone 8'i akla getiriyor. Ama fiyatı uygun, donanımı güncel, 2020'ye ait bir model. Apple A13 Bionic yonga setini kullanan cihaz, performansıyla iPhone 11 serisini aratmayacak kadar iyi. Cihaz ayrıca TouchID parmak izi sensörünü özleyenler için de rakipsiz.
4. iPhone 8
4,7 inçlik "normal" ekran boyutlarını terk etmek istemiyorsanız, belki de haklısınız. iPhone 8 Plus ve iPhone X'teki A11 Bionic işlemciyi kullanan cihaz, kablosuz şarj ve hızlı şarjı destekliyor, kamerası da oldukça iyi. iPhone SE 2020'ye iyi bir alternatif olabilir.
5. iPhone 8 Plus
Apple'ın geleceğe dair vizyonu size hoş görünmüyorsa ve Touch ID parmak izi sensörüne ihtiyacınız varsa, 5,5 inçlik iPhone 8 Plus size göre olabilir. Kablosuz ve hızlı şarj, geliştirilmiş çift lensli kamera, iPhone 8 Plus'ın ilgi çeken özellikleri arasında.
6. iPhone XR
Paranızı en pahalı iPhone'a dökmek istemiyorsanız bu "ucuz" iPhone modeli, uzun pil ömrüyle sizi memnun edebilir. Ama şu anda en büyük rakibi, tabii ki güncel donanımı ile iPhone SE 2020. A12 Bionic yonga setiyle gelen 6,1 inç ekranlı iPhone XR, arka yüzde 12MP tek kameraya sahip.
7. iPhone XS Max
6,5 inç OLED ekran ve HDR10 desteğine sahip olan iPhone XS Max, belki artık en güçlü iPhone olmayabilir. Ama halen piyasadaki en "premium" iPhone'lardan bir tanesi. Çift 12MP kamerayla gelen telefon, yeni derinlik algılama yetenekleriyle bokeh (arka plan bulanıklaştırma) efektini fotoğrafı çekerken veya çektikten sonra ayarlamanıza izin veriyor. Fiyatı da, modelin eskimesi nedeniyle, doğal olarak artık daha ulaşılabilir.
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