Akıllı Saat Teknolojisi Liderlerinden Amazfit Resmi Olarak Türkiye'de

Akıllı saat, bileklik teknolojilerindeki uzmanlığıyla tanınan ve TWS spor kulaklıkları, akıllı koşu bantları, akıllı vücut yağ ölçümü, spor malzemeleri de dahil olmak üzere spor ve sağlıkla ilgili yenilikçi donanımlar üreten Amazfit, Türkiye pazarına resmi olarak girdiğini duyurdu.