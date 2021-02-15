Degocoin'e bu kez Elon Musk şoku var: Attığı tek tweetle düştü

Tesla CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarla Kripto para birimi Dogecoin'in (DOGE) değerini yükseltmişti. Musk, bu sefer de 'satılmasını desteklerim' diyerek Dogecoin'in yüzde 20 değer kaybetmesine sebep oldu...