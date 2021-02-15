Degocoin'e bu kez Elon Musk şoku var: Attığı tek tweetle düştü

Tesla ve SpaceX'in kurucusu, CEO'su Elon Musk'ın geçtiğimiz haftalarda desteklediği kripto para birimi Dogecoin için olumsuz yorumda bulunması sert düşüş kripto para biriminin değer kaybına yol açtı.
Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Dogecoin yatırımcılarının coin'lerini satmasını destekleyeceğini açıkladı.
Dogecoin'de çok fazla yığılma olduğunu söyleyen Musk, "Büyük Dogecoin yatırımcıları coinlerinin büyük bölümünü satarsa tam desteğimi alır. Bana göre Dogecoin'de asıl mesele çok fazla yığılma olması" ifadelerini kullandı.
If major Dogecoin holders sell most of their coins, it will get my full support. Too much concentration is the only real issue imo.— Elon Musk (@elonmusk) February 14, 2021
Musk'ın paylaşımı üzerine Dogecoin'de yaşanan kaybın yüzde 20'nin üzerinde olduğu görüldü.
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