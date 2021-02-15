Degocoin'e bu kez Elon Musk şoku var: Attığı tek tweetle düştü

Tesla CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarla Kripto para birimi Dogecoin'in (DOGE) değerini yükseltmişti. Musk, bu sefer de 'satılmasını desteklerim' diyerek Dogecoin'in yüzde 20 değer kaybetmesine sebep oldu...

Elon Musk'ın Degocoin açıklaması yüzde 20 değer kaybettirdi

Tesla ve SpaceX'in kurucusu, CEO'su Elon Musk'ın geçtiğimiz haftalarda desteklediği kripto para birimi Dogecoin için olumsuz yorumda bulunması sert düşüş kripto para biriminin değer kaybına yol açtı.

Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Dogecoin yatırımcılarının coin'lerini satmasını destekleyeceğini açıkladı.

Dogecoin'de çok fazla yığılma olduğunu söyleyen Musk, "Büyük Dogecoin yatırımcıları coinlerinin büyük bölümünü satarsa tam desteğimi alır. Bana göre Dogecoin'de asıl mesele çok fazla yığılma olması" ifadelerini kullandı.

Musk'ın paylaşımı üzerine Dogecoin'de yaşanan kaybın yüzde 20'nin üzerinde olduğu görüldü.

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