Akıllı Telefonların Geleceği "Cloud Phone" Olabilir mi?

Çinli bir şirket, akıllı telefonların geleceğinin nasıl olacağını açıkladı. İşte Baidu'nun ortaya attığı şaşırtıcı Cloud Phone fikri...

  • Ercan Uğurlu
Baidu'dan Geleceğin Akıllı Telefonu: Cloud Phone!

Çinli arama motoru şirketi Baidu, geleceğin akıllı telefonunu duyurdu. Halk arasında Çin'in Google'ı olarak da bilinen Baidu, geleceğin telefonunun Cloud Phone olacağını düşünüyor, yani bir diğer deyişle Bulut Telefon.

Baidu'nun duyurduğu aslında bir uygulama. Cloud Phone, aslında uygulamanın adı. Ancak şirket, gelecekte -pek çok üründe olacağı gibi- yoğun olarak bulut servislerinin kullanılacağını düşünüyor ve şimdiden bu konuda önemli bir atılım yapmış durumda. Buna göre Baidu, tüketici nezdinde tamamen bulutta çalışan akıllı telefonları pazarlamak için girişim yapan ilk şirket. Geçtiğimiz mart ayında ise Huawei, kurumsal tarafta benzer bir girişimde bulunmuştu.

ARM sunucu ve ARM sanallaştırma teknolojilerinden faydalanılan Cloud Phone'da tüm hizmetlerin tamamen bulut üzerinden yürütülmesi bekleniyor. Böylece mesela üst seviye bir oyun oynamak veya uygulamayı çalıştırmak için, kaslı bir akıllı telefon satın almaya gerek kalmayacak. Zira telefonlar bu tür  yüksek donanım ihtiyacını, bulut servislerindeki makinelerden sağlayacaklar. Elbette bunun karşılığında da bir servis kullanım aidatı talep edileceği de açık.

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Akıllı Telefonların Geleceği "Cloud Phone" Olabilir mi?

 

 