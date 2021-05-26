Akıllı Tuvaletle Dışkı Analizi: Yapay Zeka, Sonunda Tuvaletlere de Girdi!

Duke Üniversitesi'nden araştırmacılar, bir hastanın dışkı örneklerini incelemeye yardımcı olmak ve gastroenterologlara değerli bilgiler sağlamak için normal tuvaletlere takılabilen bir yapay zeka aracı geliştirdi.
Bu yeni teknoloji, dışkı yapıldıktan sonra bir boru sistemi kullanarak dışkı örneği alıyor. Örneğin fotoğrafı çekilerek analiz ediliyor ve hastanın herhangi bir gastrointestinal sorun yaşamakta olup olmadığı belirlenmeye çalışılıyor.
Çalışmanın baş yazarlarından Dr. Deborah Fisher, konu hakkında "Gastroenterologlar, gastrointestinal sağlık sorunlarının nedenini belirlemeye yardımcı olmak için dışkıları hakkında hastanın kendi bildirdiği bilgilere güvenmek zorundadır" diyor. Fisher, sözlerine şöyle devam ediyor: "Hastalar genellikle dışkılarının neye benzediğini veya nasıl bir bağırsak hareketine sahip olduklarını genellikle doğru hatırlayamazlar. Akıllı Tuvalet teknolojisi, kronik gastrointestinal problemlerin daha doğru ve zamanında teşhisi için uzun vadeli bilgileri toplamamıza izin verecek."
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