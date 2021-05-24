İnsanlar, Uzayda Ne Kadar Uzağa Gidebilir; Dünya'dan Ne Kadar Uzaklaşabilir

İnsanlık, günümüz fizik algısı ile Uzayda ne kadar ileriye gidebilir? Başka bir deyişle Dünya'dan ne kadar uzaklaşabiliriz? Belki kafanız karışacak ama cevap içeride...