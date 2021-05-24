İnsanlar, Uzayda Ne Kadar Uzağa Gidebilir; Dünya'dan Ne Kadar Uzaklaşabilir

İnsanlık, günümüz fizik algısı ile Uzayda ne kadar ileriye gidebilir? Başka bir deyişle Dünya'dan ne kadar uzaklaşabiliriz? Belki kafanız karışacak ama cevap içeride...

  • Levent Öztürk
İnsanlar, Uzayda Ne Kadar Uzağa Gidebilir?

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 24 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda Woger Elektrikli Scooter sürprizi
A101 27 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV'ler ve bilgisayar malzemeleri
A101 6 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV, akıllı telefon ve akıllı saat fırsatı
Seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet'ten seyahat izin belgesi alma

Günün En çok Okunanları
Samsung Galaxy Akıllı Saatlerde Büyük İndirim!
Tesla'nın Sıra Dışı Aracı Cybertruck Hakkında Heyecan Yaratan Yeni Açıklama
Bir Canlı, Makattan Nefes Alabilir mi? Bu Araştırma Şaşırtan Cevabı Veriyor
TSMC, 1 Nanometre'lik Yongaların Üretiminde Çığır Açtığını İddia Ediyor
Google'ın Pixel 6 Amiral Gemisinden Yeni Sızıntılar Gelmeye Devam Ediyor

 

 