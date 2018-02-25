Alcatel, MWC 2018'de Üç yeni Telefon Tanıttı

Alcatel, MWC 2018'de yeni 5, 3 ve 1 serisi akıllı telefonlarını duyurdu.

  • Ali Ruhi Öztürk
Alcatel, MWC 2018'de Üç yeni Telefon Tanıttı

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