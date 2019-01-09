Alcatel'den Uygun Fiyatlı İki Yeni Telefon
Alcatel'in Full View ekranlı giriş seviyesi telefonları, CES 2019'da tanıtıldı!
Alcatel, giriş seviyesi iki yeni telefonunu Las Vegas'taki CES 2019'da tanıttı.
Yeni telefonların biraz daha iyi olan modeli Alcatel 1X (2019), 5,5 inç 18:9 Full View ekranla geliyor. Bu ekran, 720p çözünürlüğe sahip. Cihazın arka yüzü 13MP ve 2MP'lik kameralarla donatılmış. 1X, parmak izinizi tarayabiliyor ve yüzünüzü algılayabiliyor. Alcatel X1, 2019'un ilk çeyreğinde Kuzey Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya'da 120 dolar fiyatla satışa sunulacak.
Alcatel 1C (2019) ise 70 euro'luk daha uygun fiyatıyla gelişmekte olan pazarları hedefliyor. 5 inç'lik 18:9 ekranla gelen telefon, Android'in hafif sürümü Android Go'yu kullanıyor. Alcatel 1C, Avrupa, Asya, Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika'da 2019'un ilk çeyreğinden itibaren satışa sunulacak.
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