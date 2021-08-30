Alerjik Hastalığı Olan Çocuklara BioNTech Aşısı Yapılır mı?

Çocuklara Covid aşısı yapılmaya başlanmasıyla birlikte akıllara; astım, alerjik nezle, egzama gibi alerjik hastalığı olan çocuklarda BioNTech aşısı yapılabilir mi sorusu geliyor. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Alerjisi ve İmmünoloji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, konu ile ilgili merak edilenleri açıkladı.