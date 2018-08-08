Alexa, Yeni Özellik ile Cevapsız Soru Bırakmayacak
Amazon, Alexa'ya zorlu sorularınızı cevaplamaya yönelik ilginç bir özellik ekliyor!
Dijital asistanlar evlerimize ve cep telefonlarımıza girerek yeni bir geleceğin kapılarını açıyor. Her ne kadar şu an teknik olarak bilgi toplama aşamasında olsalar da, gelecekte topladıkları bu bilgiyle bizleri "aydınlatacakları" kesin. Bunun ilk örneğini de bir nevi Alexa ile yaşayacağız. Zira yeni yayınlanan rapora göre Amazon, Alexa ile cevapsız kalan sorulara cevaplar üretiyor.
"Alexa, turn on Answer Updates" özelliği ile Amazon Cevap Güncellemeleri'ni Alexa için serbest bırakmaya hazırlanıyor. Böylece Alexa'nın daha önceden cevap veremediği sorular, gelen güncellemeyle birlikte cevaba kavuşabiliyor. Elbette bunda Alexa ile paylaşılan geri bildirimlerin önemi büyük.
Dijital asistanlar arasındaki rekabet elbette bu alana ilgi büyüdükçe artmaya devam edecek. Bu alanda liderlik ise, erişilebilirlik, işlevsellik ve doğal olarak bilgi ve birikim ile sağlanacak. Bu anlamda dijital asistanına daha fazla bilgi yatırımı yapan şirket, yaptığı iyileştirmeyle asistanının yerini sağlamlaştıracak. Amazon, ele aldığı güncelleme ile bunu yapıyor gibi görünüyor. Bakalım sonuçları ortaya nasıl çıkacak?
Ercan Uğurlu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın