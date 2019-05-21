Alman Firma Infineon'dan Huawei Kararı
Huawei'ye satışları durduran firmaların arasına bir önemli isim daha eklendi!
Google'ın Huawei cihazlarına verdiği desteği keseceğini duyurmasının ardından şimdi de Alman çip üreticisi Infineon, Çinli üreticiye ürün sağlamayı durduracağını açıkladı.
Firmaların bu kararları, ABD Ticaret Bakanlığı'nın Huawei'yi "Varlık Listesi"ne almasına dayanıyor. Bu listeye giren firmalardan ürün satın almak isteyen firmaların bir lisansa sahip olmaları gerekiyor. Infineon gibi ABD dışındaki firmalar, ürünlerinde Amerikan teknolojisi kullandığında aynı kurallara tabi oluyor.
Nikkei Asian Review'e konuşan bir kaynak, Infineon'un tedbir amaçlı bir adım atarak sevkiyatı durdurduğunu ancak değerlendirme yapmak üzere bu hafta boyunca toplantılar düzenleyeceğini söyledi. Yani firma, yasal olarak yapabileceklerini değerlendirdikten sonra Huawei ile çalışmayı sürdürebilir.
Kaynaklara göre Infineon, Huawei'ye mikrodenetleyiciler ve güç yönetimi entegre devreleri satıyor. Infineon'un bu işten yılda 100 milyon dolara yakın bir kazanç elde ettiği söyleniyor. Huawei'ye yapılan satışlar, Infineon'un 2018'deki gelirinin küçük bir parçası olsa da Huawei, tedarikçilerinin sayısının azaldığını ciddi biçimde hissedecek.
Infineon bu kararıyla Huawei'ye bileşen sağlamayı durduran Qualcomm, Qorvo, Micron Technology ve Western Digital gibi firmaların arasına katılmış oldu. Buna karşın ST Microelectronics, TSMC, Toshiba Memory, ve Japan Display Inc, Çinli firmaya karşı henüz bir durdurma kararı almış değil.
Huawei'nin kurucusu Ren Zhengfei, Qualcomm ve diğer Amerikan sağlayıcılar firmaya bileşen satmasa bile ayakta kalacağını medyaya söylemişti. Zhengfei, firmanın stoklarının sonraki 6 - 12 ay için yeterli olduğunu söylüyor ve bu sırada Çin ve Amerika hükümetlerinin sorunları çözebileceğine inanıyor.
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