Alternatif Tarayıcı Brave'den, Tarayıcı Dünyasında Bir İlk

Alternatif tarayıcı Brave'in eşler-arası hiper-medya protokolü IPFS'i tarayıcısına dahil etmesi ile beraber, merkezsizleştirilmiş internet gerçeğe dönüşmeye bir adım daha yaklaştı. Firma, geçtiğimiz birkaç aydır Protocol Labs ile beraber çalışarak tarayıcısına InterPlanetary File System (IPFS) desteğini eklemeye uğraşıyordu.
IPFS, şu anda büyük bir liderliğe sahip olan HTTP standardına göre daha düşük bant genişliği masrafları, merkezsizleştirme ve veri bütünlüğü, sansürlü içeriklere erişim ve performans artışları gibi bazı avantajlar sunuyor. Ayrıca tarayıcıya yeni protokolün eklenmesi ile Brave kullanıcıları, internete bağlı olmasalar bile daha önce görülmüş olan içeriklere erişim sağlayabilecek.
Brave'in CTO'su ve ortak kurucusu Brian Bondy, tarayıcıdaki doğal IPFS entegrasyonunun içerik yaratıcıları için neden önemli olduğunu bir basın açıklamasında anlattı. Öncelikle doğal IPFS entegrasyonu sunan ilk firma olmaktan heyecan duyduklarını belirten Bondy, Brave üzerindeki 1 milyondan fazla doğrulanmış içerik yaratıcısına yeni ve güvenli bir protokol sunduklarını söyledi ve ekledi: "IPFS, merkezi sunucuların içerik erişimi için tek bir arıza noktasına sahip olması sorunu için bir çözüm sunuyor. IPFS'in yenilikçi içerik adresi, bir sunucu adresini temel alan konum verisi yerine içeriğin kendisini temel alan bir adres oluşturmak için İçerik Belirleyiciler'i (CID) kullanıyor. IPFS açık kaynaklı ağını entegre etmek, Web'i daha şeffaf, merkezsiz ve dayanıklı yapmada önemli bir adım."
Masaüstü tarayıcısının 1.19 sürümü ile Brave'in 24 milyon aylık aktif kullanıcısı artık direkt olarak IPFS üzerinden içeriklere erişebilecek. Bu da bir geçiş (Gateway) kullanılarak veya tek bir tık ile tam bir IPFS noktası yüklenerek yapılabilir. Ancak Brave kullanıcıları, tam noktayı yükleyerek IPFS'in p2p ağı üzerinden kendi noktalarını sunucu olarak kullanarak içerikleri yükleyebilecekler. IPFS yerel bir noktayı kullanacak şekilde ayarlandığında protokol, adres çubuğunda şemayı (ipfs veya ipns) koruyacak ve yerel noktanın erişilen İçerik Belirleyici'lerinin (CID) içeriklerini doğrulayacağından emin olabilirsiniz. Ayrıca yerel bir nokta, IPFS ağının gücüne de katkıda bulunuyor.
Üçüncü taraf bir geçişi kullanmak da direkt olarak IPFS'den içeriklere erişmenin bir diğer yöntemi. Kendi yerel bilgisayarlarına bir IPFS noktası yüklemek istemeyen kullanıcılar için bu seçenek tercih edilebilir olacak.
Brave, masaüstü tarayıcısına başarılı bir şekilde IPFS'yi dahil etmiş olsa da, mobil tarayıcıları üzerinde destek için çalışmalar devam ediyor ve ilk olarak Android desteğinin sunulması hedefleniyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın