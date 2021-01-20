WhatsApp'la Başlayan Gizlilik Kaygıları, Gözleri Diğer Uygulamalara Çevirdi

WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi ile doruğa ulaşan gizlilik endişeleri, gözlerin diğer uygulamalara da çevrilmesine neden oluyor. Bu uygulamaların başında ise, kuşkusuz Microsoft Teams geliyor.
Microsoft Teams'in görüntülü görüşmeler sırasında ne kadar veri topladığına ilişkin endişeler gündemde. Potansiyel olarak, toplanan bilgi hacmi bireysel kullanıcılar için bir gizlilik ihlali teşkil etme potansiyeline sahip ve şu anda gerçekleşmekte olan uzaktan çalışma miktarı göz önüne alındığında firmaları gözetlemek için kullanılabilir.
Koronavirüs salgını daha fazla çalışanı uzaktan çalışmaya zorladığından, üretken kalabilmek için sık sık Teams gibi dijital işbirliği araçları kullanılıyor ve bu, bu araçların topladığı veri türlerine ilişkin daha fazla inceleme yapılmasına neden oluyor.
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En son araştırmalar, Teams Activity Report ile firmaların her bir kullanıcı için bir kullanım dökümünü çıkarabileceğini gösteriyor. Bu, her bir kişinin sohbetlerini, sesli mesajlarını, dosyalarını, gizlilik ayarlarını ve hatta zaman damgalarını içeriyor. Yani Microsoft Teams, kullanıcılarından hiç de az miktarda veri toplamıyor.
Microsoft, şüphesiz topladığı verilerin, Teams platformuna son zamanlarda sıklıkla yaptığı yeni özellikler eklemek ve işletmelerin üretkenliklerini artırmalarını sağlamak için son derece yararlı olduğunu savunuyor. Ancak birçok firma, farkında olmadan verilerini teslim etmeye zorlanıyorlar gibi görünüyor.
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