WhatsApp'la Başlayan Gizlilik Kaygıları, Gözleri Diğer Uygulamalara Çevirdi

Son günlerin 1 numaralı gündem maddesi olan gizlilik, sadece WhatsApp'la sınırlı değil. Microsoft Teams kullanıcıları da, toplanan veriler konusunda endişe etmeye başlayabilir.