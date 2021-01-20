Google'ın "Gizli" Rakibi DuckDuckGo, Tarihinin Bir İlkine Daha İmza Attı

Gizlilik odaklı alternatif arama motoru DuckDuckGo, tarihinin önemli bir ilkine daha imzasını atarak, Google'a göz dağı verdi.

  • Levent Öztürk
DuckDuckGo tarihinin bir ilki daha yaşandı

Gizlilik odaklı arama motoru DuckDuckGo, büyük bir dönüm noktasına daha ulaştığını duyurdu. Arama motoru, ilk defa bir gün içerisinde 100 milyondan fazla kullanıcı arama istemini yanıtladı. Bu sayı, 2008 yılında kurulan arama motoru için çok önemli bir anı temsil ediyor.

Endüstri lideri Google'ın oldukça gerisinde olsa da, firmanın kuruluşundan beri düzenli bir büyüme yaşandığı dikkat çekiyor. 2020 Ağustos ayından beri DuckDuckGo, her ay 2 milyardan fazla arama istemini karşılıyordu. Google'ın veya Bing'in aksine bu arama motorunun hiçbir cihaz için varsayılan arama platformu olmadığı düşünülürse, bunun oldukça etkileyici olduğu kesin.

Hatta son zamanlardaki büyümesine rağmen DuckDuckGo, arama motoru alanında daha adil rekabetçi uygulamalar için çağrıda bulunmaktan da vazgeçmiş değil. Geçtiğimiz yıl yazılan bir blog yazısında firma, bir kişinin varsayılan tarayıcısı DuckDuckGo olarak değiştirmek için 15-adımlık bir sürecin gerekli olmasının tüketici tercihi için kötü olduğunu belirtmekteydi.

Görünene göre giderek daha fazla teknoloji firması gizliliğe daha fazla önem vermeye başlıyor. Ancak bunun en büyük sebeplerinden birinin de artık pek çok tüketicinin, firmaların elinden geçen muazzam miktardaki veri hakkında endişelenmeye başlaması olduğu tahmin edilebilir.

DuckDuckGo'nun büyüyen popülerliğinin yanı sıra Telegram ve Signal gibi gizliliğe odaklanan uygulamalar da kullanıcı sayılarında ciddi bir artış gördü ve artık teknolojinin büyük isimleri bile gizliliği daha fazla ciddiye alıyor. Google, şu anda Privacy Sandbox girişimi üzerinde çalışırken kısa bir süre önce Apple, tüm geliştiricilerin App Store tekliflerine gizlilik etiketlerini eklemelerini zorunlu kıldı.

Gizliliğin online kullanıcılar için giderek daha önemli bir hale gelmesi ile beraber de DuckDuckGo'nun yükselişinin devam etmesinin büyük bir sürpriz olmayacağı kesin.

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