Alternatif Web Tarayıcı Brave'in Müthiş Yükselişi Devam Ediyor

Gizlilik odaklı alternatif internet tarayıcısı Brave, açıkladığı yeni kullanıcı sayıları ile müthiş yükselişine devam ettiğini kanıtladı.

  • Levent Öztürk
Brave tarayıcısı 8,7 milyon yeni kullanıcı kazandı

Gizlilik odaklı internet tarayıcısı Brave, bir önceki yılın bu dönemine göre aylık aktif kullanıcı sayısını 8,7 milyon arttırdığını ve toplam sayının 20 milyonun üzerine ulaştığını açıkladı. Açıklamada ayrıca, her gün Brave üzerinde 7 milyon kişinin aktif olduğu da söyleniyor. Bu sayı, bir önceki yıl 3 milyondu. Kısacası geçtiğimiz 12 ay içerisinde hem aylık hem de günlük aktif kullanıcı sayısı, 2,3 kat artmış durumda.

Tarayıcının büyümesi hakkında konuşan Brave CEO'su ve ortak kurucusu Brendan Eich, "kullanıcıların gözetleme kaygısından bıktıklarını ve 20 milyon kişinin tarayıcı deneyimi kontrolünü tekrar kendilerine veren, tamamen yeni bir Web ekosistemi ve tercih katılımlı reklam ekonomisi için Brave'e geçtiklerini" söyledi.

Ayrıca firma, kullanıcı büyümesinin yanı sıra neredeyse bir milyon doğrulanmış geliştirici ve yayımcıya sahip olduklarını da belirtti. Geçtiğimiz yıl bu sayı 300.000'di ve şu anda 972.000'e ulaşmış durumda. Başka bir deyiş ile bu alanda da 3,2 katlık bir büyüme söz konusu. Yayımcılar ve içerik yaratıcıları, göndermeyi tercih eden kullanıcılardan BAT jetonları alabiliyorlar.

Brave tarayıcısının, 2013 yılında Edward Snowden'in açığa çıkarttığı gözetimin boyutları ile gizlilik akımına katılan pek çok tarayıcıdan sadece biriydi. Ancak aradan geçen yıllar, Brave'i diğerlerinin önüne geçirmeyi başardı.

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