Amazfit Akıllı Saatleriyle Türkiye'deki İddiasını Artırıyor

Pandemiyle birlikte artan sağlıklı yaşam trendinin de etkisiyle dünya genelinde tüketiciler büyük oranda giyilebilir cihazlara yöneldi. Dünya genelinde 100 milyonun üzerinde aktif kullanıcıya ulaşan Amazfit'in 2021 yılının ilk dokuz ayındaki toplam küresel akıllı saat sevkiyatı 27,8 milyon adete ulaştı.
Markanın küresel akıllı saat sevkiyatında üçüncü sıraya yükseldiğini belirten Amazfit Türkiye Ülke Müdürü Murat Sungur Özkan yaptığı açıklamada; "2021 yılı şirketimiz için büyüme yılı oldu. Amazfit olarak 2021 yılının sadece 3. çeyreğinde dünya genelinde 9,9 milyon akıllı saat sevkiyatına imza attık. 2021 yılında pandemi kapsamında dünya genelinde olduğu gibi Türkiye pazarında da büyük oranda talep artışını gözlemledik. Bu doğrultuda son bir yıl içerisinde Türkiye'ye olan akıllı saat sevkiyatında %324'lük rekor bir artış kaydettik" dedi.
Amazfit GT 3 Serisi Akıllı Saatleri Büyük İlgi Görüyor
Amazfit, kendi geliştirdiği tescilli işletim sistemi Zepp OS tarafından desteklenen bir dizi üstün sağlık ve fitness özelliğine sahip Amazfit GTR 3 Pro, Amazfit GTR 3 ve GTS 3 akıllı saat serisini bir süre önce dünyayla eş zamanlı olarak Türkiye pazarına sunmuştu. Akıllı sağlık takibini kolaylaştırmak için tasarlanan Amazfit'in yeni akıllı saat serisi, kullanıcıların kişisel tarzlarından ödün vermeden egzersiz takibi yapmalarına, sağlıklarını iyileştirmelerine ve yaşam tarzlarını geliştirmelerine yardımcı oluyor. GT 3 Serisi akıllı saatler farklı ortamlar ve ruh halleri için özelleştirilebilen, 24 saat kolay ve kesintisiz sağlık yönetimi sunan ve anlaşılması kolay işletim sistemi ile tüketicilerin dikkatini ve ilgisini kısa sürede üzerine çekmeyi başardı.
Amiral Gemisi Amazfit GTR 3 Pro Çok Yetenekli!
Amazfit'in yeni akıllı saat serisinin amiral gemisi Amazfit GTR 3 Pro, çığır açan Zepp Health teknolojileriyle donatıldı. Amazfit GTR 3 Pro, 1,45 inçlik, 331 ppi AMOLED Ultra HD ekran ile göz kamaştırıcı görseller ve kullanımı kolay bir ara yüz sunuyor. Geniş dairesel ekranıyla kesintisiz, sorunsuz etkileşim için yüksek yenileme hızı sunan GTR 3 Pro, %70,6'lık etkileyici bir ekran-gövde oranına sahip. GTR 3 Pro bu sayede piyasadaki en büyük yuvarlak saat ekranlarından birine sahip olmasına rağmen bunu boyutuna yansıtmıyor. GTR 3 Pro, tek şarjla 12 güne kadar kesintisiz pil ömrü sağlayan 450 mAh'lik bir bataryadan güç alıyor. Amazfit GTR 3 Pro, yüzerken bile kullanıcının tüm gün kalp atış hızını izliyor. Anormal derecede yüksek veya düşük kalp atış hızları için uyarıların yanı sıra egzersizlerin optimize edebilmesi için kalp atış hızı bölgelerini takip ediyor. Amazfit GTR 3 Pro ile mevcut sağlık verileri bir anda değerlendirilerek son yedi günlük etkinliğe dayalı verilerden derlenen tek bir Kişisel Aktivite Yapay Zekası Puanına (PAI) dönüştürülüyor. Amazfit GTR 3 Pro, Kullanıcının hafif, derin ve REM uyku aşamalarını, ayrıca gece uyanma saatlerini, gündüzleri 20 dakikadan uzun süren şekerlemeleri, hatta uyku sırasındaki nefes alma kalitesini bile izliyor.
Çip Krizi Amazfit'e Uğramayacak
Dünya genelinde hala etkisini sürdüren çip kriziyle ilgili de açıklamalarda bulunan Murat Sungur Özkan; "Pandemi sona erse de teknoloji sektörü çip kriziyle mücadele etmeye devam edecek gibi gözüküyor. Bu noktada yeni telefonlar, akıllı saatler, tabletler hatta otomobillerin üretimi büyük oranda kısıtlanmaya devam edecek. Bu sorun artık teknoloji devlerinin değil, ülkelerin yüzleşmesi gereken bir sorun. Ancak teknolojik ürünlerin üretiminin daraldığı bir dönemde kendi çip üretimini yapabilen, Huangshan 2S olarak adlandırdığımız yeni nesil çipler üreten bir şirket olarak biz böyle bir kısıtlamaya gitmeyeceğiz. Huangshan 2S çipimiz, endüstrinin ilk çift çekirdekli RISC-V giyilebilir çipi olma özelliğini de taşıyor. Tüketicinin talebini karşılamak için gerekli tüm üretimi yapacak güçteyiz" şeklinde konuştu.
Amazfit Sporu ve Sporcuyu Destekliyor
Amazfit, dünya çapında maceracı doğa sporları portföyünü genişleterek çok sayıda ülkede sporu ve sporcuları destekliyor. Dünyanın önde gelen dayanıklılık sporları ve sağlıklı yaşam markası Spartan ile yaptığı iş birliği devamında ülkemizde; Eskişehir'de düzenlenen ESOK Rally'nin sponsoru, 'Hayata Dönüyoruz' sloganı ile Caddebostan sahilde düzenlenen 'Amazfit Cadde 10k Koşusu''nun Ana Sponsoru ve dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu olma özelliği taşıyan İstanbul Maratonu'nun Akıllı Saat Sponsoru olarak dikkatleri üzerine çeken şirket bu alandaki desteğini sürekli artırıyor. Murat Sungur Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada Amazfit'in Türkiye'de olimpik sporlara/sporculara sürdürülebilir şekilde yatırımlara devam edeceğinin altını çizerek; "Gerçekleştirdiğimiz sponsorluk anlaşmalarıyla 6 pırıl pırıl milli sporcu arkadaşımızın destekçisi olduğumuzu duyurmak mutluluk verici. Günlük hayatın her alanında ufku açık dünyayı takip eden, olimpik ve bireysel sporlara gönül vermiş, ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek büyük potansiyele sahip, her biri milli ya da kendi disiplinlerinde rol model genç sporcuları başarı hedeflerinde sonuna kadar destekleyeceğiz. Sporcuların hayalleri ve hedeflerine ulaşabilmeleri adına, sportif faaliyetlerini takip etmek, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılımlarını sağlamak ve ihtiyaç duydukları her an onları desteklemek gayesindeyiz." ifadelerine yer verdi.
Amazfit'in sponsorluk projesi kapsamında desteklediği sporcular arasında Milli Pentatlet Sıdal Aslan; Profesyonel Kaykay Sporcusu Ali Osman Ensar; Profesyonel Kadın Futbolcu Berdan Bozkurt; Profesyonel Dağ Bisikleti sporcusu Burak Uzun; Milli Sualtı Hokeyi Sporcusu Akın Özkan ve Milli Parkur Sporcusu Sarp Eren Odabaş yer alıyor.
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