Google Play Store'un da Sahtesini Yaptılar, Banka Hesaplarını Boşalttılar!

Bu Android zararlısının mimarları, banka hesaplarını boşalttı. Üstelik bunu yapmak için, Google Play Store'un bile sahtesini yapmaktan geri durmadılar!

  • Levent Öztürk
Google Play Store'un da sahtesini yaptılar

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