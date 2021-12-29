Kripto Para Devi , Bir Ülkenin Borsasını Satın Almak İstiyor!

The Guardian'ın haberine göre İngiliz yönetimi, blok zinciri şirketi Valereum'un Cebelitarık Menkul Kıymetler Borsası'nı satın alma teklifini gözden geçiriyor. Eğer bu gerçekleşirse, bölgede geleneksel tahvillerin yanı sıra bitcoin ve dogecoin ticareti yapmak için resmi bir platform oluşacak. Buna ek olarak, burası kripto paralar için son derece aktif bir pazar haline gelecek.
Bitcoin, ethereum ve dogecoin başta olmak üzere, kripto para birimlerinin önemi ve etkisinde son iki yılda yaşanan değer patlaması hem ilgiyi artırıyor hem de bu tür pazarların büyük ölçekte kurulmasına giden yolu açıyor.
Saturday Night Live'da dogecoin hakkında konuşan Elon Musk ve ödeme şirketinin adını Square'den Block'a değiştiren Jack Dorsey gibi tanınmış kişilerin de desteği sayesinde, ana akım tüketiciler kriptoya ilgi duymaya başladı.
Valereum ve Cebelitarık Borsası, haber ve iddia edilen anlaşma hakkında henüz herhangi bir yorum yapmadı.
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