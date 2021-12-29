Kripto Para Devi , Bir Ülkenin Borsasını Satın Almak İstiyor!

Bir zamanlar vergi cenneti olan Cebelitarık, yakında kripto para ticaretinin merkezi olacak gibi görünüyor...

Cebelitarık, kripto para ticaret merkezi oluyor

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Huawei AX3 Router ile evde internet uçuyor

Ev-ofis güvenliği için bilinmesi gerekenler

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Daha Önce Kimsenin Fark Etmediği, Yeni Bir Vücut Parçamız Daha Bulundu!
Robert Pattinson'un başrolde Olduğu The Batman'den Yeni Fragman Geldi!
Apple, Bu Sefer de Meta'nın Önemli Bir İsmini Kendi Bünyesine Kattı!
Arena of Valor: Yeni Yılı Oyuncularıyla Birlikte Kutluyor
DİKKAT! Galaxy Store'dan Bu Uygulamaları Sakın İndirmeyin!

 

 