Amazfit Dijital Sağlık Yönetiminin Geleceğini Yeniden Şekillendiriyor

Amazfit, kişilerin sağlık ve yaşam kalitesini yönetmek hedefiyle hem Android hem de iOS cihazlar için sunduğu Zepp uygulamasını ileri teknoloji yatırımlarıyla geliştirmeyi sürdürüyor.