Tam 18 GB RAM'e Sahip Olan "Canavar Telefonlar" İçin Geri Sayım Başladı

Günümüzde akıllı telefonlardaki RAM kapasitesi, pek çok dizüstü bilgisayardan daha yüksek seviyede. Artık piyasada üst segment akıllı telefonlarda 6 GB, 8 GB ve 12 GB RAM kapasitelerini görmeye alıştık. Ancak çok yakında daha fazlası da gelecek.
Bilindiği gibi ASUS'un oyun telefonu serisinin son modeli ROG Phone 5 için geri sayım sürüyor. Şirketin birkaç gün içinde tanıtması beklenen ROG Phone 5 için bugüne kadar pek çok sızıntı duyduk, ancak yeni ortaya çıkan bilgi, bugüne kadarkiler arasında en heyecanlandırıcı olanı.
ROG Phone 5'in şu ana kadar "I005DA" kod isimli modeliyle 8 GB veya 16 GB LPDDR5 RAM bellekle geleceği biliniyordu. Ancak ortaya çıkan yeni bilgi, ROG Phone 5'in 2'inci bir sürümünün daha olacağını gösterirken, "I005DB" olarak kodlanan bu modelde tam 18 GB LPDDR5 RAM olacağı söyleniyor. Aslında bu söylenti olmaktan da çıkmış durumda. Zira bu bilgi, direkt olarak bellek üreticisi SK hynix tarafından doğrulanmış.
SK hynix yaptığı açıklamada ROG Phone 5'te 18 GB RAM modüllerini kullanacaklarını açıklarken, bununla da kalmayacaklarını söylüyor. Yeni RAM modüllerini daha fazla akıllı telefonda kullanacaklarının da müjdesini veren SK hynix, akıllı telefon pazarında LPDDR5 belleklerin kullanımının 2023 yılına kadar yüzde 50 oranını aşmasını beklediklerini de söylüyor.
18 GB RAM'e sahip ilk telefonlardan biri olacak olan a'i ise nubia'nın RedMagic 6 Pro modeli takip edecek. RedMagic 6'da da 18 GB RAM yer alacağı, fakat şirketin bu RAM kapasitesine "sanal" olarak ulaşacağı söyleniyor. Telefonda fiziksel olarak 12 GB RAM yer alacakken, nubia kapasiteyi artırmak için RAM Boost teknolojisini kullanacak.
Bu arada ASUS ROG Phone 5'in bilinen diğer özellikleri arasında Snapdragon 888 işlemci kullanacağı ve arkasında özelleştirilebilir 2'inci bir ekran bulunduracağı biliniyor. ASUS ROG Phone 5 hakkında tüm bilgileri daha önce burada da sizlerle paylaşmıştık.
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