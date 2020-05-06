Amazon'un İlk Büyük Oyunu Crucible İçin Tarih Belli Oldu

Amazon, Smite gibi online savaş arenası oyunları, Overwatch gibi arena-nişancı oyunları ve diğer bazı PvE (Oyuncu Çevreye karşı) mekaniklerini bir araya getirecek yeni kahraman tabanlı nişancı oyunu Crucible için artık bir yayım tarihine sahip. Şirket, Crucible'ı ilk olarak Twitchcon 2016'da duyurmuştu. Şimdiyse, 20 Mayıs tarihinde yayımlanacağı duyuruldu ve Steam üzerinden bedava olarak indirilebilecek.
Crucible'ı diğer benzer oyunlardan ayıran, üç büyük oyun modu ve karşılaşma ilerlerken yetenekleri geliştirmeye odaklanması olacak: Heart of the Hives, Alpha Hunters ve Harvester Command.
En çok ilgi çekecek oyun modları olarak, iki oyuncu ekibinin hem birbirlerine, hem de AI kontrolündeki uzaylı faunasına karşı savaşarak üç uzaylı kalbini ilk elde eden taraf olmak için yarıştıkları Heart of the Hives ve iki kişilik sekiz takımın birbirlerine karşı ayakta kalan son takım olmak için savaştıkları Alpha Hunters dikkat çekiyor. Harvester Command ise popüler MOBA'lardan bazı mekanikleri alarak iki oyuncu takımının, ortak bir kaynak için savaşmalarını ve kaynağını ilk kaybeden takımın oyunu kaybetmesini temel alıyor.
Crucible'da hemen her popüler online oyundan bir parça olduğu söylenebilir ve bu parçalar eşsiz bir şekilde bir araya getiriliyor.
Crucible popüler online oyunların eşsiz bir birleşimi...
Crucible, Amazon Game Studios'un geliştirmekte olduğu üç büyük online projesinden sadece biri. Diğer oyunların arasında ise yeni keşfedilmiş bir kıta için savaşın verildiği MMORPG "New World" ve Yüzüklerin Efendisi tabanlı bir MMORPG yer alıyor.
Bununla beraber her üç oyunun aynı anda sunulmayacağını da belirtmek gerekiyor. İlk olarak 20 Mayıs tarihinde Crucible sunulacak ve sonra Ağustos ayında New World, ardından da belirsiz bir tarihte Yüzüklerin Efendisi MMO gelecek. Yüzüklerin Efendisi oyununun, muhtemelen Amazon'un Yüzüklerin Efendisi dizisi ile benzer bir zamanda sunulacağı tahmin ediliyor.
Crucible, diğer popüler MOBA ve üçüncü kişi kamerası nişancı oyunları gibi oynaması bedava olacak ve muhtemelen ek görseller, karakterler veya kozmetik eşyalar para ile satın alınabilecek. Ne yazık ki şu anda oyun içi mağazasının nasıl göründüğü konusunda pek bir bilgiye sahip değiliz. Ancak bu ayın sonlarına doğru öğreneceğimiz artık kesin.
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