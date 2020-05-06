Call of Duty: Warzone, Call of Duty Serisinin "Sabiti" Olacak

Call of Duty: Warzone, açıklamalara bakılırsa, Call of Duty serisinin "sabit çizgisi" olacak.

  • Levent Öztürk
Call of Duty: Warzone, serinin "sabiti" olacak

Call of Duty: Warzone'un uzun bir ömrü olacağı kesinleşti. GamerGen ile yapılan bir röportajda Infinity Ward'un hikaye direktörü Taylor Kurosaki, battle royale oyununun gelecekteki Call of Duty oyunlarına bağlanarak serinin "bir sabiti" olarak görev alacağını söyledi: "Warzone, Call of Duty'nin çeşitli alt markalarının tamamını bağlayan düz çizgi olacak."

Aynı röportaj içerisinde destek stüdyosu Raven Software yaratıcı direktörü Amos Hodge da "Warzone hepsinin birleşme noktası gibi; bu yüzden de onu yeni oyun modları ve güncellemeler ile tam bir ürün gibi desteklemek istiyoruz" cümlesini kurdu.

Warzone'un gelecek Call of Duty oyunlarına bağlanması konusunda ise muhtemelen Infinity Ward'un hem yeni Call of Duty oyunu hem de Warzone için kozmetik ürünler yayınlayacağı tahmin edilebilir. Bu durumu Modern Warfare 2 Campaign Remastered oyununda da görmüştük. Dahası, yapılan bu iki açıklama, oyun üzerinde gelecekte de özel bir ekibin çalışacağına işaret ediyor. Warzone'un PlayStation 5 ve Xbox Series X sürümleri konusunda da Kurosaki, "yeni sistemler çıkar çıkmaz destekleyeceğimizden eminim" diyor.

Röportajdaki diğer ilgi çekici noktalardan birinde ise, Kurosaki'nin, şimdilik Warzone'u Google Stadia'ya taşıma planı olmadığını açıklaması oldu. 

Warzone'u ayrı bir oyun olarak değerlendirmenin, markanın hayranları için iyi bir haber olduğu kesin. Call of Duty battle royale sahnesine ilk adımını attığında Black Ops 4'ün Blackout modu sunulmuştu. Ancak bu modun Black Ops 4'e bağlı olması, ömrüne yardımcı olmaktan ziyade zarar vermişti. Neyse ki önümüzdeki dönemlerde, serinin battle royale modunu arkadaşlarınızla oynamak için en son Call of Duty oyununu almak zorunda kalmayacaksınız gibi gözüküyor.

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