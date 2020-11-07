IMDb puanı en yüksek korku filmleri! Tüm zamanların 35 en iyi korku filmi!

Sinemanın popüler filmlerinden birisi de korku ve gerilim filmleri. Evde sosyal izolasyonda olduğumuz bu günlerde dilediğiniz korku filmleri izleyerek, dilediğiniz biçimde korkabilirsiniz. İşte korku sinemasını sevenler için IMDb puanı yüksek, tüm zamanların 35 en iyi korku filmi