IMDb puanı en yüksek korku filmleri! Tüm zamanların 35 en iyi korku filmi!

İzleyenlerde korku, dehşet ve gerilim hissi yaratan filmleri ele alıyoruz. Zombilerden, cinayetlere, doğa üstü varlıklardan ölümcül virüslere kadar neredeyse her temayı ele alan 35 filmlik bir seçki hazırladık. Patlamış mısırları hazırlayın ve ışıkları kapatın, tüm zamanların IMDb puanı yüksek en iyi korku filmleri geliyor... İzlenebilecek iyi korku filmleri neler? diyorsanız işte bazı öneriler:
35. THE SLIENCE - SESSİZLİK (2019)
IMDb Puanı: 5,3
Sessizlik filmi konusu nedir? Dünya, insanları sesle avlayan korkunç yaratıkların saldırısına uğradığında, işitme duyusunu 13 yaşında kaybeden 16 yaşındaki Ally Andrews (Kiernan Shipka) ve ailesi uzak bir sığınağa sığınır.
34. GRETEL & HANSEL (2020)
IMDb Puanı: 5,3
Gretel ve Hansel filmi konusu nedir? Uzun zaman önce, uzak bir peri masalı kırsalında, genç bir kız küçük kardeşini çaresizce yiyecek ve iş arayışıyla karanlık bir ormana götürür, ancak korkunç bir kötülükle karşılaşırlar.
33. MA (2019)
IMDb Puanı: 5,6
MA filmi konusu nedir? Yalnız bir kadın, bir grup gençle arkadaş olur ve evinde parti yapmalarına izin vermeye karar verir. Çocuklar, ev sahibinin niyetini sorgulamalarına neden olan şeyler yaşamaya başlar.
32. ELI (2019)
IMDb Puanı: 5,7
Eli filmi konusu nedir? Oto-bağışıklık bozukluğu nedeniyle tedavi gören bir çocuk, yaşadığı evin sandığı kadar güvenli olmadığını keşfeder.
31. UNDERWATER / DERİN SULAR (2020)
IMDb Puanı: 5,8
Derin Sular filmi konusu nedir? Derin deniz sondaj şirketi için çalışan okyanus araştırmacılarından oluşan bir ekip, gizemli bir depremin Mariana Çukuru'nun dibinde bulunan derin su araştırma ve sondaj tesislerini harap etmesinden sonra güvenli alana ulaşmaya çalışır.
30. IT / O
IMDb Puanı: 7,3
It / O filminin konusu nedir? Film, Maine'in küçük bir kasabasında yaşayan 7 çocuğu ele alıyor. Bu yedi arkadaş okullarında dışlanan bir gruptur. Ancak en büyük sorunları bu değildir. Arkadaşlar bir yandan hayatın getirdiği sorunlarla, bir yandan da ergenlikle uğraşırken, başlarına beklemedikleri bir bela daha açılır. Kurbanlarının korkularına göre şekle girebilen Pennywise, ürkütücü bir palyaço kılığında bu 7 çocuğa dehşet saçmaya başlar. Artık okuldaki sorunları, verecekleri hayatta kalma mücadelesine oranla bir hayli önemsiz kalacaktır..
29. STORM OF THE CENTURY/ YÜZYILIN FIRTINASI
IMDb Puanı: 7,4
Storm of the Century/ Yüzyılın Fırtınası filminin konusu nedir? Stephen King bir kere daha hayranlarını, şiddetli bir hava akımını ve ondan daha şiddetli bir varlık kuşatılmış küçük Maine adası halkının yaşadığı soğuk ve dehşetin hikayesi bu başarılı TV uyarlamasıyla sizi en uç noktalara doğru yolculuğa çıkartıyor. Tabiat ana en büyük vurgunu Maine adasına yaparken,fırtınayla birlikte gelen bir iblis büyük bir istek ve talapte bulunuyor. 'Bana istediğimi verirsen ,ben de giderim.' Ama bu alçak gücün istediği hiçbir insanoğlu tarafından yapılabilecek bir şey değildir.
28. THE ORPHANAGE/ YETİMHANE
IMDb Puanı: 7,4
The Orphanage / Yetimhane filminin konusu nedir? Yönetmen Juan Antonio Bayona'nın 2008'de vizyona soktuğu bu Meksika - İspanya ortak yapımı filmde öksüz ve yetimlerin korku dolu hayatları işleniyor. The Orphanage (Yetimhane), yaşamın kırılganlığı, kaybedilmişlerin ıstırabı ve bir annenin sonsuz sevgisi üzerine kurulmuş bir dram. Laura, çocukluğuna dair en mutlu günlerini deniz kenarındaki bir yetimhanede geçirmiştir. Yetimhanenin çalışanları ve Laura'nın birlikte büyüdüğü arkadaşları ona her zaman ilgi ve şefkat göstermişler, sevgilerini asla esirgememişlerdir. Şimdi, 30 yıl sonra, Laura, kocası Carlos ve 7 yaşındaki oğlu Simon'la çok güzel yıllar geçirdiği yetimhaneye geri dönmüştür. Hayali, uzun süredir kapalı olan yetimhaneyi restore ettikten sonra engelli ve hasta çocuklar için bir yaşam alanı haline getirmektir.
27. REC - ÖLÜM ÇIĞLIĞI
IMDb Puanı: 7,4
Rec- Ölüm Çığlığı filminin konusu nedir? Genç bir TV muhabiri olan Angela ile haber kameramanı Pablo, itfaiyecileri konu edinen bir program hazırlamaktadırlar. Oldukça sıkıcı geçen program bir telefonun gelmesiyle hareketlilik kazanır. Yaşlı bir kadının geçirdiği ev kazası ile ilgili gelen bu ihbar üzerine Angela ve Pablo itfaiyecilerin peşine takılır. Kadının evine varan ekip, evin içinden korkunç çığlıklar duyarlar. Bundan sonrası hafızalardan çıkmayacak bir kabustur.
26. CARRIE/ GÜNAH TOHUMU
IMDb Puanı: 7,4
Carrie/ Günah Tohumu filminin konusu nedir? Carrie White okulda arkadaşları tarafından dalga geçilen, dışlanan ve evde annesinden zulüm gören bir kızdır. Carrie telekinetik güçlere sahiptir ve bunu herkesten gizli bir sır olarak tutar. Mezuniyet balosunda onunla dalga geçen arkadaşlarına bu gücünü nihayet gösterecektir.
25. THE WAILING/ KARA BÜYÜ
IMDb Puanı: 7,5
The Wailing / Kara büyü filminin konusu nedir? Güney Kore'de sakinleri birbirini çok iyi tanıyan bir dağ kasabasında hayat her zamanki gibi devam ederken kasabaya zekâsı ve kibar tavırlarıyla dikkat çeken ancak tek başına olmaktan hoşlanan bir adam taşınır. Kasabaya gelişinden kısa süre sonra gizemli bir hastalık yayılmaya başlar. Kasaba sakinleri hastalığın sorumlusu olarak yabancıdan kuşkulansalar da polis yabani mantar yüzünden zehirlendiklerini düşünmektedir. Soruşturmanın başında yer alan polis memuru Jong-goo yabancı hakkında bilgi veren Moo-myung isimli gizemli bir kadınla tanışır. Akabinde Jong-goo'nun kızı da aynı belirtilerle hastalanır. Umutsuzca kızını hastalıktan kurtarması için şaman Il-gwan'a emanet eden Jong- goo'nun gizemli olayı çözmekten başka çaresi kalmamıştır.
24. THE TEXAS CHAIN SAW MASSACRE/ TEKSAS KATLİAMI
IMDb Puanı: 7,5
The Texas Chain Saw Massacre / Teksas Katliamı filminin konusu nedir? Uyuşturucu satın almak amacıyla New Mexico'ya seyahate çıkan, yirmili yaşlarındaki bir grup genç, Leatherface ile karşılaşır. Gençlerin geldiği kasabanın şerifi genç kızın kurtulduğu katliamın sorumlusu Leatherface'i alt etmeyi düşünmektedir. Bu amaçla, gençleri yem olarak kullanmaya karar verir. Şerifin yaptığı plana göre, Leatherface seyahat eden gençleri takip edecek ve böylelikle Texas sınırlarının dışına çıkacaktır. Ancak, işler planlandığı şekilde gitmez. Gençlerin aracı eski bir mezbahanın yakınında arıza yapınca, Leatherface'in yeni hedefi gençler olur.
23. THE EVIL DEAD/ ŞEYTANIN ÖLÜSÜ
IMDb Puanı: 7,5
The Evil Dead / Şeytanın Ölüsü filminin konusu nedir? Bazı yolculuklar, her ne kadar nereye gidildiği ve beklentinin ne olduğu belli olsa da umulmadık kapılara açılabilir. Ormanda bir kulübeye doğru yola çıkan beş arkadaşın esas amaçları sadece bir haftasonunu keyifle geçirmektir. Gittikleri yerde bir teyp kaydı bulurlar. Bunu bir profesör bırakmıştır. Ardından Ölüler Kitabı'nı bulurlar. Kayıtta profesörün kendi çevirisini yaptığı, ölüleri canlandırma pasajlarını dinlerler ve dehşetli dolu bir kötülük ormanda açığa çıkar. Önce ormanın kendisi sonra da insanlar kötücül yaratıklara dönüşmeye başlar. Kızlardan biri ormana kaçtığında ağaçların tecavüzüne uğrar. Diğerleri de paylarına düşen dehşetle yüzleşeceklerdir. Filmin asıl kahramanı, Bruce Campbell'ı türün hayranları arasında ölümsüzleştirecek olan Ash karakteridir.
22. THE CONJURING/ KORKU SEANSI
IMDb Puanı: 7,5
The Conjuring/ Korku Seansı filminin konusu nedir? Gerçek bir hikayeden uyarlanan "Korku Seansı / The Conjuring", paranormal olayları araştıran Ed ve Lorraine Warren'ın nasıl dünyaca meşhur olduklarının korkutucu hikayesini anlatıyor; olaylar Ed ve Lorraine'in, karanlık bir varlık tarafından hayatları alt üst edilen bir ailenin çiflik evine çağırılmalarıyla başlıyor. Şeytani bir varlıkla yüzleşmeye zorlandıklarında, Warrenlar, kendilerini hayatlarının en korkunç vakasının içinde buluyorlar.
21. BUSANHAENG/ ZOMBİ EKSPRESİ
IMDb Puanı: 7,5
Busanhaeng/ Zombi Ekspresi filminin konusu nedir? Seok-woo (Yoo Gong) kızı Soo-ahn ile birlikte Seul'den Busan'a gitmek üzere bir hızlı trene binmişlerdir. Ancak yolculuk esnasında hızla yayılan bir virüs baş gösterir ve virüse yakalanan herkes kana susamış zombilere dönüşmeye başlar. Virüsten etkilenmemiş yolcular, Busan'a sağ salim varabilmek için son derece tehlikeli bir yolculuğu tamamlamak zorunda kalacaktır.
20. A QUİET PLACE/ SESSİZ BİR YER
IMDb Puanı: 7,5
A Quiet Place/ Sessiz Bir Yer filminin konusu nedir? Dünya üzerinde ses çıkaran herkesi avlayan bilinmeyen bir güç, insan ırkını yeryüzünden silmek üzeredir. 4 kişilik Abbott ailesi, hayatta kalabilmek için büyük bir disiplin duygusuyla ve hiçbir gereksiz ses çıkarmadan hayatlarını sürdürmek zorundadır.
19. BATORU ROWAISARU/ ÖLÜM OYUNU
IMDb Puanı: 7,6
Batoru rowaiaru/ Ölüm oyunu filminin konusu nedir? Beyazperde de şiddet kullanımı açısından Japon sinemasının tartışmasız bir ağırlığı var. Ölüm Oyunu ise Japonların bu alışkanlıklarını nereye götürebileceğini gözler önüne seriyor. Özellikle gençlerin kontrolündeki şiddettin arttığı Japon toplumunda, gençlere göz dağı vermek için korkunç bir oyun tasarlanır. Dokuzuncu sınıfa giden 42 öğrenci, zorla bir adaya sürülür ve birbirlerini yok etmeleri sağlanır. Sadece biri geri dönecek ve bu oyunu ibret olması için çağına anlatacaktır.
18. FUNNY GAMES/ ÖLÜMCÜL OYUNLAR
IMDb Puanı: 7,6
Funny Games/ Ölümcül oyunlar filminin konusu nedir? 97'de gerçekleştirdiği Funny Games orijinal versiyondan sonra, efsanevi yönetmen Haneke bu kez de 2007 yılında Amerikan versiyonu "Ölümcül Oyunlar" ile bir kez daha kendi filmini yorumluyor. Ölümcül oyunlarda burjuvaziye olan tiksintinin şiddet yoluyla dışa vurumu söz konusu. Ann, George ve oğulları Georgie kısa bir tatil için göl kenarındaki yazlık evlerine giderler. Vardıklarında komşuları Fred ve Eva'da bir gariplik sezerler. Ertesi sabah golf oynamak üzere sözleşmişlerdir. George ve Georgie yelkenli teknelerini tamir ederken, Ann de yemek yapmaya koyulur. Bu sırada Eva'ların misafiri olarak tanıştıkları genç ve kibar görünümlü Peter, Ann'i şüphelendirir.
17. THE OTHERS/ DİĞERLERİ
IMDb Puanı: 7,6
Diğerleri / The Others filminin konusu nedir? İkinci dünya savaşı sonrası New Jersey... Kocasını savaşta kaybetmiş olan Grace, güneş ışığına hassasiyeti olan iki çocuğuyla birlikte büyük bir konakta yaşamaktadır. Perdelerin hep sımsıkı kapalı tutulduğu eve, üç kişi uğrar: ihtiyar bir kadın ve adam, bir de dilsiz genç kız. Evi çekip çevirecek yardımcılar aramakta olan Grace, bu kişilere iş verir; onları çocuklarının sağlık durumu konusunda uyarır. Öte yandan, Grace'in kızı anne, Victor adlı bir çocuğun kendileriyle birlikte evde yaşadığına inanmaktadır. Evin çevresini kaplayan yoğun sis yüzünden kasabayla irtibatları kesildiği sırada, Grace, kızının anlattığı hikayelerin doğru olabileceği yolunda kanıtlarla karşılaşır. İşte bu noktada, eve yardımcı olarak aldığı insanlardan da şüphelenmeye başlar. Gücünü büyük ölçüde finalindeki sürprizden alan, gerilim dolu bir yapım...
16. SAW/ TESTERE
IMDb Puanı: 7,6
Saw/ Testere filminin konusu nedir? Filmde son derece sıra dışı bir seri katilin, kurbanlarına yaşamın anlamını ve değerini anlatmak gibi bir takıntısı vardır. Kendilerine ölümcül oyunlar oynayarak hayatta kalma şansı tanımaktadır. İmkan dışı seçimlerde bulunması gereken kurbanlar, ellerinden gelen mücadeleyi verirlerken farkında olmadan yaşamak uğrunda neleri feda edebileceklerine de şahit olmaktadırlar. Bu katilin son kurbanları Adam ve Dr.Lawrence Gordon'dur. Bu adamlar birbirlerini hiç tanımazlar ama gözlerini açtıklarında aynı odadadırlar. Yerde kanlar içinde başka bir yabancı yatmaktadır. Adam kendini başından vurarak intihar etmiştir. İpuçlarını kullanarak neler olup bittiğini çözmeye çalışırlar. An itibari ile sekiz saatleri vardır. Bu sürenin sonunda ya içlerinden biri ölecek ya da katil her ikisini de öldürecektir.
15. 28 DAYS LATER../ 28 GÜN SONRA
IMDb Puanı: 7,6
28 Days Later../ 28 gün sonra filminin konusu nedir? Ölümcül bir virüs, İngiltere'yi tehdit altına almıştır. Bir araştırma laboratuarındaki hastalıklı şempanzelerden yayılan bu virüse yakalanan insanlar zor durumdadırlar. Bu işle mücadele eden kişiler sadece virüsü yok etmek değil, hastalığa yakalananlarla da büyük sorun yaşamaktadırlar. Çare olarak askerler tarafından yönetilen sığınağa taşındıklarında çok başka sorunlar ortaya çıkmaya başlar. İngiltere yapımı filmin yönetmeni Danny Boyle, oldukça başarılı bir iş çıkartmış. Kumsal adlı filmini de uyarladığı romanın yazarı olarak bildiğimiz Alex Garland, filmin senaryo yazarı.
14. THE BIRDS/ KUŞLAR
IMDb Puanı: 7,7
Kuşlar / The Birds filminin konusu nedir? Filmde Bodega sahiline saldıran farklı türlerden kuşların yol açtığı dehşet konu ediliyor. San Francisco'da bir evcil hayvan dükkanında başlayan ve bir aşk üçgeniyle ilerleyen film, bir doğum günü esnasında kuşların saldırıya geçmesiyle devam eder. Yönetmen Alfred Hitchcock Kuzey Kalifoniya'da tatil yaparken gazetede gördüğü bir haberden oldukça etkilenir. Haberde kıyı evlerine doğru saldırıya geçen deniz kuşlarından bahsedilmektedir. Bu olay ile Daphne du Maurier'in kısa bir öyküsü yönetmenin kafasında birleşince, Kuşlar filminin temelleri de atılmış olur.
13. GET OUT/ KAPAN
IMDb Puanı: 7,7
Get Out/ Kapan filminin konusu nedir? Chris sıradan bir siyahi gençtir. Sevgilisi Rose ile mutlu bir ilişkisi vardır. Rose bir gün Chris'i ailesinin mülküne davet eder. Avrupalı Amerikalı sevgilisinin ailesinde bir tuhaflık olduğunu sezen Chris bir süre sonra mülkte kalmakta olan siyahi kişilerin bir bir kaybolduğunu öğrenir. Bunun üzerine tuz biber olan şey ise başka bir siyahi adamın kendisine iş işten geçmeden gitmesi yönündeki uyarısı olur. Chris bir şeylerin ters gittiğini sezmeye başladığında kurtulması sandığından çok daha zor olacaktır...
12. HALLOWEEN/ YABANCI
IMDb Puanı: 7,8
Yabancı/ Halloween filminin konusu nedir? Günümüz korku sinemasının şablonlarını oluşturmuş bir klasik Halloween. Senaryo ve müzik ile de bizzat ilgilenen yönetmen John Carpenter'ın damgasını taşıyan film, mahalleye dehşet saçan sapık ve ona yem olmaktan kurtulma çabası içindeki genç kız arasındaki kedi-fare oyununu anlatıyor.
Tony Curtis'in kızı Jamie Lee Curtis, bu filmdeki rolüyle parlamıştı. Çok sayıda devam filminde de cinayetlerini sürdüren sapık Michael Myers'ın bu ilk cinayetler serisi, uzun gerilim sahneleri üzerine kurulu.
11. MISERY/ ÖLÜM KİTABI
IMDb Puanı: 7,8
Misery/ Ölüm kitabı filminin konusu nedir? Paul Sheldon kolay okunan popüler romanlar yazarıdır. Artık kariyerinde bir dönüm noktasında olduğunu düşünür, seri maceralarını yazdığı karakteri Misery Chastain'in öldürüp diziyi bitirir. Paul taşrada geçirdiği bir araba kazasından yaralı kurtulur. Onu bulup evinde bakmaya başlayan Annie Wilkes, şans eseri Paul'un sadık okurlarından biridir ve kahramanı Misery Chastain'in de sıkı bir hayranıdır. Son kitabı okuyup Misery'nin ölümüyle şoke olan kadın öfkeye kapılır ve Paul'u ayağından feci şekilde yaralayarak onu yatağa hapseder. Hem bölge şerifi hem de menajeri umutsuzca Paul'ü ararken o, gardiyanı Annie'ye özel bir Misery macerası daha yazmak zorundadır.
10. PREDATOR/ AV
IMDb Puanı: 7,8
Av/ Predator filminin konusu nedir? Dutch (Arnold Schwarzenegger) ve komandoları CIA tarafından bir Güney Amerika cangılında esir tutulan havacıyı bulup getirmekle görevlendirilirler. Görev başarılı olur ama dönüş yolunda tuhaf bir av partisinin kurbanı olurlar.
Uzaylı ve yenilmez bir varlık, kendine has ritüeller dahilinde, değişik dünyalardaki akıllı yaşam formlarını avlamaktadır. Bu kez kurban Dutch ve komando arkadaşları olacaktır.
9. DAWN OF THE DEAD/ ZOMBİ
IMDb Puanı: 7,9
Dawn of the Dead/ Zombi filminin konusu nedir? Genç ve güzel hemşire Ana, hastanedeki günlük mesaisini bitirip evine, çok sevdiği kocasına döner. Aşkla sevişip birlikte uyurlar. Ertesi gün kocası yan komşu tarafından öldürüldükten sonra yeniden hayata döner. Ana, mahallede olan kaosu ve etrafta birikmeye başlayan zombileri fark ederek evden kaçar. Kendine geldiğinde bir polis ve diğer kurtulmak isteyenlerle karşılaşır. Bir alışveriş merkezinde hep birlikte güvenlik ararlar. Çok geçmeden diğer kaçanlar da gelirler ve eğer hayatta kalmak istiyorlarsa birbirlerine kenetlenmeleri gerektiğini öğrenirler. Dünya ölüler tarafından yönetilmek üzeredir. Bu küresel kaos içinde hayatta kalmanın yolu nedir?
8. ROSEMARY'S BABY/ ROSEMARY'NİN BEBEĞİ
IMDb Puanı: 8,0
Rosemary'nin Bebeği/ Rosemary's Baby filminin konusu nedir? Genç bir çift, Rosemary ve tanınmak için çırpınıp duran bir aktör olan kocası Guy, New York'taki kötü şöhretli eski bir binaya taşınırlar. Rosemary yeni yaşantısından tedirgindir. Komşu evlerden tuhaf seslerin geldiği bir ortamda, bir gece rüyasında şeytansı bir varlık tarafından tecavüze uğradığı görür. Ardından hamile kalır. Bu arada Broadway'de güzel bir rol kapan Guy'un kariyeri yükselmeye başlar.
7. THE EXORCIST/ ŞEYTAN
IMDb Puanı: 8,0
Şeytan/ The Exorcist filminin konusu nedir? Chris MacNeil , 12 yaşındaki kızı Regan ile Georgetown'daki evlerinde yaşamaktadır. Kocasından ayrılmış olan Chris , kızı Regan'ın doğumgünü için bir parti planlar. Chris , Regan'ın doğumgünü sırasında dengesiz davranışlar sergilemesi üzerine kızının bir hastalığa yakalanmış olabileceğini düşünür. Regan , bir çok doktora gösterilir ve bir çok kez tedavi edilmeye çalışılır. Ama zaten kesin bir teşhis koyamayan doktorlar Regan'ı tedavi edemezler. Bu zamanda küçük kızın şeytanca hareketleri günden güne artmaktadır. Regan'ı tedavi edemeyen doktorlar son çare olarak Chris'e şeytan çıkarma işlemini uygulayabilecek bir rahip bulmalarını tavsiye ederler.Chris , dindar olmamasına rağmen , arkadaşı Burke Dennings'in boynu kırılarak kızının odasının camından atılması üzerine korkuları artar ve peder Damien Karras'tan yardım ister.
6. JAWS
IMDb Puanı: 8,0
Jaws filminin konusu nedir? Jaws, bir sahil kasabasına tehdit oluşturan beyaz köpek balığını avlamaya çalışan bir ekibin hikayesini anlatıyor. Küçük bir tatil beldesi olan Amity Adası obur, beyaz bir köpekbalığı tarafından ziyaret edilmeye başlanır. Yaşanan birkaç ölüme rağmen belediye başkanının kârı ve turizmi önde tutan tavrı nedeniyle olay fazlaca su yüzüne çıkarılmaz. İlgililer, konuyu gizlemeye çalışıp konu hakkında konuşmaktan geri kalırlar. Plajın kapatılması başkan tarafından yasaklanır. Bir gün bir çocuk ölümü gerçekleştiğinde ise artık kamu bu köpek balığını aramak ve bulmak için hazır kıta olacaktır.
5. THE SIXTH SENSE/ ALTINCI HİS
IMDb Puanı: 8,1
Altıncı his/ The Sixth Sense filminin konusu nedir? Sekiz yaşında bir çocuk olan Cole Sear karanlık güçlerin etkisi altındadır. Zaman zaman hayaletler tarafından ziyaret edilen bu çocuk, gölgelerin arasından ortaya çıkıveren hayaletlerle kendi iradesi dışında bağlantılar kurmakta ve bu durumdan çok korkmaktadır. Kendisinde normal ötesi bir takım güçlerin var olduğunun farkına varan küçük çocuk bunların sebebini anlayamadığı gibi çektiği acıları da çocuk psikoloğu Malcolm Crowe'un dışında hiç kimseye anlatamamaktadır. Ancak küçük hastasındaki doğaüstü yeteneklerin gerisindeki esrar perdesini aralamaya çalışan psikoloğun çalışmaları ilerledikçe her ikisinde de bir takım korkutucu ve açıklanamaz gelişmeler başlayacaktır.
4. VERTIGO/ ÖLÜM KORKUSU
IMDb Puanı: 8,3
Ölüm Korkusu/ Vertigo filminin konusu nedir? Dedektif Scottie (James Stuart)'yi eski bir arkadaşı, tuhaf davranışlarda bulunan karısı olan Madeleine ( Kim Novak)'ı takip etmesi için tutar. Başına gelecek olaylar ruhsal dünyasını alt üst edecektir. Kendini bir bilmecenin parçası olarak bulacak ve bilmeceyi çözmek ve aynı zamanda korkularını yenmek için mücadele verecektir.
Scottie'nin Vertigo yani baş dönmesine neden olan yükseklik korkusu vardır. Bir şüpheliyi takibi sırasında çatıdan düşerek ölen meslektaşının ölümünden kendini sorumlu tutar ve emekliye ayrılır. Dedektiflik mesleğinden dolayı şüpheci, detaycı, gözlemcidir. Aşkı saplantı derecesinde yaşar. Dominanttır. Dönemsel girdiği bunalımlarını, korkularını kendine has yöntemlerle çözümlemeye çalışır.
3. REAR WINDOW/ ARKA PENCERE
IMDb Puanı: 8,4
Arka Pencere/ Rear Window filminin konusu nedir? Arka Pencere, komşusu ile ilgili korkunç bir duruma şahit olan bir adamın hikayesini konu ediyor. Fotoğrafçı L.B. Jeffries, geçirdiği kaza sonuncunda bacağını kırar. New York'taki apartman dairesinde zorunlu tatili sırasında arka penceresinden komşularını teleskopla seyrederek zaman geçirmektedir. Jeff, yine bir seyri sırasında komşusunun, karısını öldürdüğünden şüphelenir. Olayı araştırmaları için fotomodel sevgilisi Lisa ve hemşiresi Stella'dan yardım ister. Gerilim türünün usta yönetmeni Alfred Hitchcock'tan türünün klasiği olarak kabul edilen bir başyapıt.
2. THE SHINING/ CİNNET
IMDb Puanı: 8,4
Cinnet/ The Shining filminin konusu nedir? Cinnet, yazar Jack Torrance'ın, kış sezonunda kapalı olan Overlook Oteli'nin bakımını üstlenerek, ailesiyle birlikte otele taşınması sonrasında gelişen metafiziksel olayları konu alır. Jack'in doğaüstü sezgilere sahip olan küçük oğlu, zamanla otelin içerisinde yalnız olmadıklarını, geçmiş ve gelecekten gelen hayaletlerle birlikte yaşadıklarını görür ve ailesini buna inandırmaya çalışır. Aile bir kar fırtınası sebebiyle dağda konuşlanan bu otelde mahsur kaldığındaysa Jack doğaüstü varlıklar tarafından ele geçirilir ve yavaş yavaş aklını kaybetmeye başlar.
1. PSYCHO/ SAPIK
IMDb Puanı: 8,5
Sapık/ Psycho filminin konusu nedir? Sapık, yönetmen Alfred Hitchcock'un başyapıtı olarak kabul edilir. Marion Crane'e patronuyla iş yapan zengin bir adam para emanet eder ve ardından Marion yola koyulur. Polisler Marion'un şüpheli davranışları üzerine peşine takılır. Ancak Marion'un peşine takılan sadece polisler değil, aynı zamanda tanıdıkları da Marion'un peşindedir. Sevgilisi ile buluşmayı planlayan Marion geceyi bir otelde geçirmeye karar verir. Otelden içeri girer girmez garip şeyler olduğunun farkın varan Marion uyumadan önce otel sahibi Norman Bates ile biraz sohbet eder. Norman'ın kişiliğinde sorunlar olduğunu, annesine ve kuşlara karşı bir takıntısı olduğunu öğrenen Marion, odasına gidip duş almaya karar verir.
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Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
"Elm Sokağı Kabusu" filminin olmadığı bir "en iyi korku filmleri" listesi, hakiki bir sıralama değildir.