Amazon'un sahibi Jeff Bezos kendi servet rekorunu kırdı!

Amazon.com'un hisseleri çarşamba günü yüzde 4,4 arttı. 2,878.70 dolara ulaşan hisseler Jeff Bezos'un servetine servet kattı.

Amazon'un sahibi Jeff Bezos kendi servet rekorunu kırdı!

Jeff Bezos geçtiğimiz aylarda Amazon.com'daki hisselerinin çeyreğinden feragat etmişti. Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Bezos, bir önceki servet rekorunu kırdı.

Amazon Hisseleri Değer Kazandı

Seattle merkezli perakende zinciri Amazon'un hisseleri çarşamba günü %4,4 artarak 2,878.70 dolara ulaştı. Bu durum Bezos'un servetini 171.6 milyar dolar seviyesine taşıdı. Daha önceki rekor 4 Eylül 2018'de 167,7 milyar dolardı.

Koronavirüs E-ticareti Olumlu Etkiledi

Koronavirüs pandemisin e-ticarete olan talebi körükledi. Amazon da bu süreçte ciddi bir çıkış yakaladı. Şirketin açıklamasına göre Amazon, saha çalışanlarına 500 dolar ikramiye vermek için 500 milyon dolarlık bir bütçe ayırdı.

Pandemi sürecinde en çok kazanan şirketlerin büyük çoğunluğu teknoloji sektöründe bulunuyor. Jeff Bezos'un servetinin büyük kısmı Amazon hisselerinden oluşuyor. Bezos, Amazon şirketinin hisselerinin %11'ine sahip.

Elon Musk da Jeff Bezos gibi Koronavirüs Pandemisi sürecinin kazananlarından. Musk, 1 Ocak'tan itibaren servetine 25,8 milyar dolar ekledi.

Zoom Communications'ın kurucusu Eric Yuan'ın servetiy ise neredeyse dörde katlanarak 13,1 milyar dolara ulaştı.

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