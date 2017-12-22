Amazon, YouTube'a Rakip Geliştirebilir
Google'dan bıkan internet devi, YouTube'a rakip bir platform geliştirmenin peşinde!
Google 5 Aralık'ta YouTube'u Amazon Echo Show'dan ikinci kez çekmişti ve görünüşe bakılırsa Google'ın bu hareketi Amazon'un canını çok sıkmış durumda. Tam bu tarihte Amazon iki farklı ticari marka başvurusu yaptı. Bu başvuruların rakip bir video yayın ve paylaşım platformuna ait olduğu çok açık; patentin adı "Amazontube".
YouTube'un tuhaf politikaları ve algoritmasından tüm sabrını kaybedenlerin arasına katılan Amazon, ikinci patent başvurusunu ise "Opentube" olarak adlandırdı, ki bu da YouTube'a çok açık bir iğneleme. Eğer bu patentlerden biri gerçekleşirse, Google'ın tek çaresi mahkemeye gitmek olabilir, çünkü siteyi kullanan içerik üreticilerinin de bir kısmı alternatif bir video paylaşım platformu arıyor.
Doğal olarak bu YouTube rakibi sitenin Alexa ile uyumlu olması kaçınılmaz. DomainNameWire adlı sitenin iddiasına göre Amazon, "AmazonAlexaTube.com" ve "AmazonOpenTube.com" gibi alan isimlerini taramaya başlamış bile. Amazon'un bu hareketi, Google'ın tekelci politikasına karşı ani bir tepkiden ibaret olabilir, ama yakın gelecekte AmazonTube gibi bir platform ortaya çıkarsa da çok şaşırtıcı olmaz.
Ali Ruhi Öztürk
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