Ambargolarla Boğuşan Huawei, Güney Amerika'dan Gelen Haberle Nefes Aldı

ABD'nin uyguladığı ambargo ile zor günler geçiren Çinli dev Huawei, Brezilya'dan gelen 5G haberi ile rahat bir nefes aldı.

  • Ercan Uğurlu
Brezilya Hükümetinden Huawei'ye 5G İçin Yeşil Işık

Huawei'nin ABD yönetimi ile yaşadığı sorunlar kuşkusuz diğer ülkelerle iletişimini de etkiliyor. Donald Trump'ın seçimi kaybetmiş olması da öyle. Bunlara son örnek de Brezilya'dan geldi. Yapılan görüşmeler sonrasında Huawei, Brezilya'da 5G ihalesine katılacak.

Estado de S. Paulo gazetesinin yaptığı habere göre Brezilya hükümeti, Huawei'nin haziran ayında gerçekleşecek 5G ihalesine katılmasına izin verdi. Fakat bu aslında o kadar da kolay olmuş değil.

Zira Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da tıpkı Donald Trump gibi Huawei'ye karşı çıkan isimlerdendi, fakat görünen o ki Donald Trump'ın ABD Başkanlığı seçimini kaybetmesi, Bolsonaro'nun kararını da etkilemiş. Bunun sebebi ise, 1 milyar doların gelmeyecek olması.

Geçtiğimiz ekim ayında Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brian liderliğindeki bir heyet, daha önce Brezilya'ya bir ziyarette bulunmuş ve 2 ülke arasında ticaret anlaşması imzalanmıştı. 1 milyar dolar değerindeki bu anlaşma, Brezilya'nın ABD'den özellikle telekominikasyon sektöründe satın alacağı mal ve hizmetleri içeriyordu. Ancak Trump'ın seçimde kaybetmesi, işleri sekteye uğratmış gibi görünüyor. O nedenle olsa gerek haziran ayında yapılacak müzayedede masada Çin de yer alacak.

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