AMD'den 15 Yılın Ardından Gelen Büyük Zafer: Intel'i Geride Bıraktı!

Ve Kırmızı Takım, 15 yılın ardından liderliği aldı. AMD, ilk olarak 2017'de piyasaya sürülen Ryzen serisi işlemcilerinin sağladığı güç ile beraber 15 yılın ardından Intel'i geride bırakmayı başarmış durumda.
Masaüstü bilgisayarları kapsayan pazar paylarının paylaşıldığı yeni rapora göre, AMD az farkla da olsa Intel'i geçmiş görünüyor. 2021'in ilk sonuçlarına göre AMD şu an masaüstü işlemci pazarında yüzde 50.8'lik bir paya sahip. Buna karşılık Intel ise, yüzde 49.2 ile yer alıyor.
AMD, Intel karşısında en son böylesi bir tablo yakaladığında yıl 2006'yı gösteriyordu. O dönemki tabloda yüzde 53.9'luk pazar payı yakalayan AMD, 15 yıldan sonra Ryzen serisi ile adım adım yeniden eski başarısını elde etmiş gibi görünse de, bu liderliği ne kadar sürdüreceği şimdilik muamma.
Masaüstü bilgisayar pazarını bir kenara bırakıp mobil işlemci ve sunucu tarafına baktığımızda ise, Intel'in bu alanda ezici bir üstülüğü olduğunu görüyoruz. Dizüstü bilgisayarlarda yüzde 83.7, sunucu tarafında isetam yüzde 98.6'lık pazar payına sahip olan Intel, bu 2 alandaki liderliği kolay kolay kaptırmayacak gibi görünüyor.
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