AMD'nin 16 Çekirdekli Ryzen 9'undan Kötü Haber Geldi!

AMD, 16 çekirdekli Ryzen 9 işlemcisini bekleyenlere kötü haberi verdi!

  • Ercan Uğurlu
AMD'nin 16 Çekirdekli Ryzen 9'undan Kötü Haber Gel

Eğer bu ay veya önümüzdeki ay bir AMD tabanlı oyun platformu hazırlama düşüncesinde iseniz, AMD'nin gelecek işlemcisine sisteminizde yer veremeyeceksiniz. Zira AMD'den gelen açıklama, gelecek Ryzen 9 işlemcisini kasım ayına ertelediğini gösteriyor.

AMD'nin 16 çekirdek ile donattığı Ryzen 9 3950X işlemcisi, 749 Dolar fiyat etiketiyle beraber kasım ayında piyasaya çıkacak. Ertelemenin sebebi ise, AMD'nin 3'üncü nesil Ryzen işlemcilerine olan güçlü talebi karşılama isteğinden kaynaklanıyor. Kullanıcıların ürün tedariğinde sıkıntı yaşamaması için çabalayan AMD, bu nedenle Ryzen 9 3950X'i kasım ayında satışa sunacak.

İşlemcinin detaylarından da bahsedecek olursak, Ryzen 9 3950X'in 16 fiziksel çekirdeğin yanı sıra 32 izlek ile geleceğini, taban frekansta 3.5 GHz, tepe frekansta ise 4.7 GHz'e erişeceğini söyleyebiliriz. İşlemci ayrıca 105W TDP değerinine sahip olacak.

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