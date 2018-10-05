AMD, 7nm İşlemcisini ve Ekran Kartını Tanıtacak
AMD 7nm işlemcisini ve grafik kartını çok yakında tanıtacak. Peki, ne zaman?
CES 2019, dünyanın en büyük tüketici elektronik şovu kuşkusuz. Halen birkaç ay uzağımızda olan CES 2019, ocak ayında gerçekleşecek. Bu etkinlikte çok sayıda yeni teknoloji göreceğimiz açık. Sahne alacak teknoloji devlerinden biri ise AMD olacak.
AMD Başkanı ve CEO'su Lisa Lu'dan beklenen açıklama geldi: AMD, CES 2019'da sahne alarak, oyunu değiştirecek açıklamalarda bulunacak ve beklenen 7nm işlemcisi ile yeni AMD ekran kartını tanıtacak. 7nm Zen 2 mimarisine sahip 3'üncü nesil Ryzen ve 3'üncü nesil Ryzen Threadripper CPU'ları göreceğimiz CES 2019'da ayrıca yine 7nm Vega GPU ile de tanışacağız.
Son dönemde özellikle Ryzen işlemcileriyle adından bir hayli söz ettiren ve daha ötesinde satış rakamlarıyla Intel'i köşeye sıkıştıran AMD, görünüşe göre 2019'da pastadan daha fazla pay almak için hazır. 7nm mimarisiyle CPU tarafında Intel, GPU tarafında da NVIDIA'ya gözdağı verecek olan AMD'nin, tanıtıma daha aylar varken yaptığı bu açıklamasıyla tüm oyun severleri heyecandıracağı kesin. Bizler de heyecanla bekliyoruz.
Ercan Uğurlu
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