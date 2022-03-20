AMD Adrenalin Edition 2022 Güncellemesi Duyuruldu

AMD, yazılım paketinin en son üyesi olan AMD Software: Adrenalin Edition 2022 sürümünü duyurdu. Bununla birlikte, oyun deneyimini yeni bir performans seviyesine çıkaran, yanıt hızı ve görsel aslına uygun hale getiren popüler ve yaygın olarak benimsenen AMD FidelityFX Süper Çözünürlük yükseltme teknolojisinin yeni neslini duyurdu.