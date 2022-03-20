AMD Adrenalin Edition 2022 Güncellemesi Duyuruldu

AMD, yazılım paketinin en son üyesi olan AMD Software: Adrenalin Edition 2022 sürümünü duyurdu. Bununla birlikte, oyun deneyimini yeni bir performans seviyesine çıkaran, yanıt hızı ve görsel aslına uygun hale getiren popüler ve yaygın olarak benimsenen AMD FidelityFX Süper Çözünürlük yükseltme teknolojisinin yeni neslini duyurdu.
Güncellenen AMD Software sürümü, AMD destekli sistemlerde oyun deneyimlerinin tüm potansiyelini ortaya çıkaracak gelişmiş ve yenilikçi özellikleri beraberinde getiriyor. Yeni sürüm, yüksek kaliteli görsellerle artırılmış performans sunan ve binlerce oyunla uyumlu yeni bir sürücü tabanlı yükseltme teknolojisi olan AMD Radeon Süper Çözünürlük (RSR) teknolojisini barındırıyor. Bu güncelleme ayrıca, kullanıcıların oyun bilgisayarlarını kişisel bir bulut tabanlı bilgisayara dönüştürmelerine ve neredeyse her yerden bağlanan arkadaşlarıyla yerel çok oyunculu oyunlara ev sahipliği yapmalarına olanak tanıyan güncellenmiş bir AMD Link uygulamasını da içeriyor. AMD Radeon Image Sharpening (RIS) aynı zamanda artık oyunlara ilave olarak video oynatma ve web uygulamaları için de görselleri geliştirme desteği içeriyor.
2022'nin ikinci çeyreğinde piyasaya çıkması beklenen AMD FidelityFX Süper Çözünürlük (FSR) 2.0 teknolojisi, özel makine öğrenimi donanımı gerektirmeden doğal çözünürlüğe benzer veya daha iyi görüntü kalitesi sunarken, desteklenen oyunlarda kare hızlarını artırmak için geçici veriler ve optimize edilmiş anti-aliasing kullanıyor.
AMD FSR'nin ilk sürümü gibi, AMD FSR 2.0 sürümü de AMD ve rakip GPU'ların birçok farklı modeliyle uyumlu çalışarak, inanılmaz performans ve görüntü kalitesi sunuyor.
AMD Oyun Çözümleri Baş Tasarımcısı Frank Azor, "Harika donanım, olağanüstü yazılım gerektirir. AMD'nin en yeni Adrenalin Sürümü yazılımı, oyuncuları güvenilirlik, yeni oyunlar piyasaya çıktığı andan itibaren sağlanan destek ve geçen yılki sürüme kıyasla yüzde 15'e varan oyun performansı artışı da dahil olmak üzere düzenli performans geliştirmeleri ile donatıyor" değerlendirmesinde bulundu. Azor, "FSR 2.0, mevcut nesil grafik kartlarına yeni bir hayat vererek performansı artırıyor ve ileri seviye, sürükleyici deneyimler sunuyor. Bu teknolojiler oyunları canlandırıyor ve biz yüksek performanslı, sürükleyici oyunun sınırlarını zorlayan güçlü ve yenilikçi özellikler ve işlevler sunmaya devam edeceğiz" diye devam etti.
Yüksek performans, canlı görseller ve sürükleyici deneyim
AMD Adrenalin Sürümü, benzersiz bir oyun deneyimi için hızlı, duyarlı oyun ve inanılmaz görseller sunmak üzere tasarlandı.
AMD FreeSync™ teknolojisi, AMD Radeon Anti-Lag ve AMD Radeon Boost gibi bilinen özelliklerle bir araya gelen AMD Adrenalin Edition, aşağıda sıralananlar dahil bir dizi yeni ve gelişmiş işlevle geliyor:
- AMD Radeon Süper Çözünürlük (RSR) Teknolojisi – RSR, AMD FidelityFX Süper Çözünürlük teknolojisiyle aynı algoritma üzerine inşa edilmiş sürücü içi çözünürlük yükseltme özelliğidir. AMD RDNA™ mimarisi tabanlı bağımsız grafiklerde özel tam ekran modunda çalışan oyunlarda doğala yakın çözünürlük ve artırılmış performans sunar ve binlerce oyunla uyumludur.
- AMD Link – Güncellenmiş AMD Link Play özelliği artık dört adede kadar kullanıcının yerel çok oyunculu oyunlar oynamak için Android veya Windows tabanlı bir bilgisayar, telefon, tablet veya TV'den AMD Radeon grafik destekli bir bilgisayara bağlanmasına olanak tanıyor. Uygulama ayrıca, oyuncuların cihazlarını PC'leri için ikincil bir kontrol paneli olarak kullanmalarına izin veren özelleştirilebilir kısayol tuşlarını da sunuyor. Daha geniş yelpazedeki kullanıcı ve donanımları kişisel birer oyun bulutuna davet edebilmek için AMD Link, artık Microsoft mağazasından erişilebilir ve AMD tabanlı olmayan PC'lerde bağımsız bir uygulama olarak indirilebilir durumda.
- Radeon Görüntü Keskinleştirme (RIS) – Yükseltme ve işlem sonrası efektlerle yumuşatılmış oyun içi görsellere canlılık ve netlik getiren RIS'nin en son sürümü artık tek tıkla video oynatma ve diğer üretkenlik uygulamalarında görselleri geliştirmek için kullanılabilir.
- Hızlı İndirme – AMD Software: Adrenalin Edition'ı doğrudan uygulamadan güncellerken zamandan tasarruf edebilir ve sürücü indirme boyutunu küçültüp, yalnızca güncellenmesi gereken dosyaları PC'ye indirip yükleyebilirsiniz.
- Geliştirilmiş Bildirimler - Kullanıcılara, bir oyunu başlattıklarında hangi temel özelliklerin etkinleştirildiği veya devre dışı bırakıldığı konusunda daha net bir anlık görüntü sağlar.
Yeni Nesil Yükseltme Teknolojisi
AMD FidelityFX Süper Çözünürlük 2.0, AMD'nin 80'den fazla oyunda hali hazırda desteklenen veya yakında sunulacak popüler ve yaygın olarak benimsenen açık kaynaklı, platformlar arası orijinal yükseltme teknolojisinin bir sonraki adımı olarak dikkat çekiyor.
FSR 2.0, tüm çözünürlüklerde doğal görüntü kalitesine benzer veya daha iyisini sağlamak için önceki kare hızı verilerini kullanarak desteklenen oyunlarda kare hızlarını arttırır. Özel makine öğrenimi donanımı gerektirmeden inanılmaz görüntü kalitesi sunan FSR 2.0, AMD ve seçkin rakip çözümleri de dahil olmak üzere çok çeşitli grafik ürünlerini ve platformlarını destekler.
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