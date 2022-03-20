AMD Adrenalin Edition 2022 Güncellemesi Duyuruldu

AMD, yazılım paketinin en son üyesi olan AMD Software: Adrenalin Edition 2022 sürümünü duyurdu. Bununla birlikte, oyun deneyimini yeni bir performans seviyesine çıkaran, yanıt hızı ve görsel aslına uygun hale getiren popüler ve yaygın olarak benimsenen AMD FidelityFX Süper Çözünürlük yükseltme teknolojisinin yeni neslini duyurdu.

AMD Adrenalin Edition 2022 Güncellemesi Duyuruldu

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Pokémon Go Artık Türkçe!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Saint Benoît Lisesi 8. Uluslararası Dijital Bahar Konferansı
Adı: Aylin ilk kez sahneye uyarlanıyor
A101'de 20 Ocak'ta teknolojik ürünler olacak! İşte kampanya broşürü
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi

Günün En çok Okunanları
AMD Adrenalin Edition 2022 Güncellemesi Duyuruldu
iOS'ta Yıllardır Olan Özellik, Android 13 ile Nihayet Android'e de Geliyor
Yeni Nesil Assetto Corsa Competizione İncelemesi
Razer Gold ile Call of Duty: Mobile'a Özel Fırsatlar
Rus Kozmonotların Giydiği Ukrayna Bayrağı Renklerindeki Kıyafetler Şaşırttı

 

 