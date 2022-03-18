Dünya'nın En Büyük Patatesi Olmaya Hazırlanan Dug, Aslında Patates Değilmiş

Dünyanın en büyük patatesi olma unvanını ele geçirmek için uğraşan "patates adayı", DNA testinin aslında patates olmadığını ortaya çıkartmasıyla hayal kırıklığına neden oldu. Yeni Zelanda yakınlarında bir çift olan Colin ve Donna Craig-Brown, geçen yılın Ağustos ayında sebze bahçelerinde patates olduğuna inandıkları şeyi bulduklarında çok heyecanlandı. Dug adını verdikleri patates benzeri cisim, 7,8 kilogram ağırlığındaydı ve bu, onu dünyanın en büyük patatesi için aday haline getirmişti.
Çift, patatesi Guinness Rekorlar Kitabı'na gönderdi. Dug, 4.98 kilogram ağırlığındaki mevcut dünya rekortmeni patatesi kolayca geçmeliydi; tabi eğer gerçekten bir patates olsaydı.
Guinness Rekorlar Kitabı yetkilileri, Dug'a rekoru vermeden önce DNA testi yoluyla patates olduğunu doğrulamak istediler. Colin, istek hakkında "Genetiği değiştirdiğimi mi düşünüyorlar?" demişti ve eklemişti: "Onlara yanıldıklarını kanıtlamak istiyorum. Bizden istedikleri her şeyi yapacağız."
Patates olmadığı ortaya çıktı
DNA testi, geçen hafta Guinness Rekorlar Kitabı tarafından sonuçlandırıldı. Independent'ın haberine göre çifte gönderilen bir e-postada, "Ne yazık ki o bir patates değil. Aslen bir tür su kabağının yumrusu. Bu nedenle maalesef başvuruyu diskalifiye etmek zorunda kalıyoruz" yazıyordu.
Hayal kırıklığına uğrasalar da, çift DNA kanıtını kabul etti ve Dug'un patates olmadığı konusunda daha fazla inat etmediler. Craig-Brown Independent'e, "Dug, dünyanın en büyük patates olmayanı" dedi...
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