Dünya'nın En Büyük Patatesi Olmaya Hazırlanan Dug, Aslında Patates Değilmiş

Dünya'nın en büyük patatesi olarak Guiness Rekorlar Kitabı'na girmek isteyen "patatesin" aslında bir patates olmadığı ortaya çıktı. Böylece rekor da hayal oldu.