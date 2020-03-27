AMD'nin Bazı Grafik Kaynak Kodları Çalındı

AMD, yaptığı bir açıklamada grafik kartlarıyla ilgili bazı fikri haklarının çalındığını söyledi. Çalınan bilgiler, firmanın açıklamasına göre firmanın rekabetini etkileyecek nitelikte değil.
AMD'nin web sitesinde konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:
"AMD'de veri güvenliği ve fikri mülkiyetimizin korunması bir önceliktir. Aralık 2019'da, mevcut ve gelecekteki grafik ürünlerimizin bir alt kümesiyle ilgili test dosyalarının elinde olduğunu iddia eden biriyle iletişime geçtik. Bu bilgilerin bazıları yakın zamanda çevrimiçi olarak yayınlandı, ancak kısa sürede kaldırıldı."
"Failin elinde herkese açılmamış başka dosyalar da olduğunun farkındayız, ancak çalınan grafik fikri haklarının grafik ürünlerimizin rekabet gücünün veya güvenliğinin çekirdeği olmadığına inanıyoruz. Failin elinde AMD'nin bunlardan başka fikri haklarının olmadığına inanıyoruz."
Şüpheyle yaklaşılması gereken bir iddiaya göre ise failler, AMD'nin Navi grafik kartları ve Xbox Series X'in özel GPU'su ile ilgili bilgileri çaldılar. Bu iddialardan sadece bir tanesi ve doğru olduğuna dair bir kanıt bulunmuyor.
Torrentfreak, söz konusu fikri hakları elinde bulunduran hacker ile iletişime geçtiğini, hacker'in 100 milyon dolar gibi bir para karşılığında bilgileri satmak istediğini söylüyor. Site, yukarıda belirttiğimiz gibi sızan kaynak kodlarının mevcut Navi grafik kartlarına, çıkacak olan Big Navi'ye ve Arden GPU'ya (yeni nesil Xbox için) ait olduğunu iddia ediyor. Sızan bilgiler içerisinden bazı detaylar internette yayınlanırken hacker, iddiaya göre kalan kaynak kodu için alıcı çıkmazsa, kodları tümünü internette yayınlayacağını söylüyor.
AMD tarafında ciddi bir sızıntı olduğu açık, ancak TorrentFreak'in iddialarının ne kadarının doğru olduğunu bilmiyoruz. Sızan veriler AMD'nin sandığından daha hassas bilgiler ise, bunun firma için büyük bir sıkıntıya yol açabileceği söylenebilir.
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