Instagram'dan Yeni Co-Watching İşlevi

Instagram, arkadaşarınızla uzaktan aynı gönderilere, aynı anda bakmanıza izin veren Co-Watching işlevini kullanıma sundu.

Instagram'dan Yeni Co-Watching İşlevi

Instagram, yeni tür Corona virüsü nedeniyle evinde kalanların yalnızlığını dindirecek yeni işlevini kullanıma sundu. Co-Watching işlevi, videolu sohbette "beğenilen" veya "kaydedilen" gönderiler arasında birlikte dolaşmanıza izin veriyor.

İşlev sayesinde farklı gönderiler hakkında konuşabiliyor, arkadaşlarınıza ve aile üyelerinizle daha çok iletişim kuruyor ve bu sırada daha çok Instagram'da kalıyorsunuz. Co-Watching'i kullanmak için uygulamanın sağ üstündeki "kağıt uçak" simgesine dokunarak Instagram Direct'i açmanız, ardından bir kişiyle videolu sohbet başlatmanız gerekiyor.

Videolu sohbeti başlattıktan sonra alt taraftaki fotoğraf simgesine dokunduğunuzda, son zamanlarda beğendiğiniz, kaydettiğiniz ve Instagram tarafından önerilen gönderileri görebiliyorsunuz. Buradan seçtiğiniz gönderi, videolu sohbetteki herkes tarafından görüntüleniyor.

Co-Watching, Instagram'daki tek yenilik değil. Covid-19 hakkındaki yanlış ve resmi olmayan bilgileri ayırt etmenizi sağlamak isteyen Instagram, virüs ve hastalık hakkındaki eğitici içerikleri öne çıkarıyor.

Daha çok ülkeye genişletilen Donation etiketleri ise kar amacı gütmeyen kuruluşları bulmanızı ve bağışta bulunmanızı sağlıyor.

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