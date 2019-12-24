AMD, CES 2020'de RX 5600 XT'yi Tanıtabilir

AMD'nin yeni ekran kartına ilişkin kanıtlar her geçen gün kuvvetleniyor. Yeni gelen raporlara göre AMD, yakın zamanda Las Vegas'ta gerçekleşecek olan CES 2020 etkinliğinde yeni ekran kartı RX 5600 XT'yi tanıtacak.
Videocardz'ın haberine göre AMD'nin RX 5600 XT ekran kartını tanıtacağına ilişkin kanıt, Gigabyte tarafından geliyor. Gigabyte'ın yeni "Eagle" ekran kartı serisinde RX 5600 XT'nin yer alması, ekran kartına ilişkin daha önce ortaya çıkan söylentileri doğruluyor. Buna istinaden AMD'nin CES 2020'de Radeon RX 5600 XT'yi tanıtacağını söyleyebiliriz.
Radeon RX 5600 XT'nin farkı ne?
Radeon RX 5600 XT, yakın zamanda tanıtılan RX 5500 XT'ye farklı bir dokunuş oluyor. Listede 6 GB RAM sahibi olacağı belirtilen RX 5600 XT, böylece RX 5500 XT 4 GB ve RX 5500 XT 8 GB'a göre fiyat/performans anlamında kullanıcılar tarafından tercih edilebilecek bir model olacak.
Radeon RX 5600 XT'nin ayrıca 192-bit bellek veriyoluna sahip olması ve 2 farklı varyasyonla gelmesi bekleniyor. Bunlardan biri temel RX 5600 XT modeli olacakken, bir diğeri ise RX 5600 XT OC Edition olacak.
RX 5600 XT ile NVIDIA'nin GTX 1660 ekran kartlarına karşı elini kuvvetlendirecek olan AMD'nin yeni ekran kartını hangi fiyattan satışa sunacağı ise şimdilik bilinmiyor.
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